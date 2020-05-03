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Вся так і світиться: Джамала показала чималенький животик в стильному платті

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2020 - 16:23
Вся так і світиться: Джамала показала чималенький животик в стильному платті
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка підкорила фанів ніжними фото на останніх термінах вагітності

Незважаючи на те, що Джамала знаходиться на останніх місяцях вагітності, навіть на карантині вона не збавляє обертів і не розслабляється на дивані. Співачка регулярно проводить онлайн-виступи і прямі ефіри, де спілкується з шанувальниками на різноманітні теми. Крім того, дворічний син Емір-Рахман також не дає мамі нудьгувати і вимагає багато уваги. До речі, артистка вже почала залучати його до музики і малюк захоплює своїми талантами - весь в маму!

Не забуває Джамала і про зовнішній вигляд і часто знімається в ефектних образах. На нових фото в своєму Instagram співачка постала в стильній червоно-рожевій сукні вільного крою. Наряд мило підкреслив вже дуже значний вагітний животик зірки, який та ніжно притримує руками.

У підписі до публікації артистка розповіла про те, чи важко їй співати під час вагітності, і запропонувала провести ефір на цю тему.

Вся так і світиться: Джамала показала чималенький животик в стильному платті

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Майже під кожним постом ви ставите питання про вокал, про техніку співу, цікавитеся, чи не важко мені співати під час вагітності. Думаю, що найближчим часом проведу прямий ефір і відповім на питання, що накопичилися. Звичайно ж, він більше буде цікавий людям, які хочуть пов'язати своє життя з мистецтвом, співом.

А що стосується співу під час вагітності, то важко фізично, тому що ти стаєш більше. А з точки зору техніки — діафрагма підперта весь час і здається, що ти завжди распета. Але я ділюся виключно своїми відчуттями, це мій особистий досвід. Співати при першій вагітності мені було важко тільки останні два тижні перед пологами, а до цього я весь час виступала, проводила репетиції, давала концерти, записувалася на студії.


Існувала така думка в італійській вокальній академічній школі (природно, стосується вона тільки жіночих голосів), що поки ти не народила — твій голос до кінця не розкрився, не став повноцінним. Сьогодні це звучить досить провокаційно. Деякі партії у Верді, у Белліні навіть не дозволялося співати жінкам, які ще не стали мамами. Можу сказати, що мій голос після пологів змінився, зміцнів, в ньому стало більше низьких обертонів", - поділилася своїм досвідом Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники співачки схвалили ідею з ефіром і залишили їй безліч компліментів.

  • Яка ви красива! Вагітність Вам до лиця))
  • Я думаю Ви прекрасні.І ваш голос дуже сильний і потужний.А якщо треба поберегтися,то краще думати про швидке дитину.Сил Вам і здоров'я.З любов'ю.
  • Чудова ідея
  • Дуже цікаво
  • Яка ж ви гарна
  • дуже цікава тема. мені, людині який ніколи не займався вокалом, все це здається чарами, буду обов'язково
  • Джа, Вам личить вагітність, красоточка!)
  • Я дуже хочу!!!
  • Гарне плаття
  • Джамала, ви прекрасні!!! Особливо в положенні! Всього вам доброго!!
  • Здорово! Це дуже корисно , прекрасна ідея!)) ми чекаємо ваш прямий ефір
  • найкрасивіша коли жінка носить під серцем дитину
  • Здоров'я та довголіття

Вся так і світиться: Джамала показала чималенький животик в стильному платтіВся так і світиться: Джамала показала чималенький животик в стильному платті

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила сімейними фото в річницю весілля.

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