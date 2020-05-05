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Считаю дни: беременная Джамала в облегающем платье призналась, что сделает после карантина

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Певица мечтает о светских выходах и прогулках на солнышке

Джамала, которая сейчас беременна во второй раз, даже на самоизоляции не ленится и регулярно восхищает поклонников стильными и яркими образами. Певица примеряет трендовые и нежные луки - то для уже традиционных вечерних онлайн выступлений, а то и для удаленной фотосессии или просто по настроению. Звезда уверена, что беременные женщины тоже могут и должны быть особенно красивыми и стильными и доказывает это своими модными появлениями в сети.

На свежих кадрах в своем Instagram Джамала примерила элегантный и нежный лук - артистка позировала в белоснежном платье с вырезами и рюшами в районе плеч, которое мило подчеркнуло ее уже внушительный животик. На руки певица надела массивные золотые браслеты, а также сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

Под снимками исполнительница призналась, почему она очень ждет окончания карантина, а также анонсировала новое дуэтное выступление.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Рахую дні до закінчення карантину, щоб можна було гарно вдягатися не тільки для з‘йомок відео. Щоб можна було вільно виходити на вулицю, посміхатися усім обличчям сонцю, взути кросівки чи підбори.

А сьогодні на вас чекає новий музичний сюрприз! Можу тільки сказати, що ця пісня далася нам не просто. І не через те, що вона дуже складна, хоча вона і не проста зовсім. А тому, що майже два тижні ми не могли зістикувати графіки з нашим «запрошеним» музикантом, а все через різні часові пояси і різницю з американським часом! Ви вже зачекалися, сподіваюсь? Сумували за нашою «програмою вечірніх каверів»? Чекайте!" - рассказала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети не поскупились на комплименты и теплые слова для артистки в комментариях.

  • Очень нежны и красивые, а мне что-то подсказывает что будет девочка,я думаю ДА
  • Красивая
  • Гарно виглядаєте
  • как мило
  • Самая солнечная, красивая и нежная Джа! Жду с нетерпением ваш новый кавер
  • Очень красивая, прямо светишься
  • Джаа, очень жду кавера
  • Вы такая красивая!! Такое платье, принцесса просто. всегда жду кавера, они все невероятны!
  • Ничего не может быть прекраснее. Космос в космосе!!!
  • Мне все женщины в положении, на ангелов похожи
  • Какая Вы красивая.
  • Вам дуже личить бути вагітною

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала показала внушительный животик в стильном платье.

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