Завжди щасливі разом: Потап і Настя Каменських потішили веселим "дуетним" фото

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Зіркова пара вміє зарядити шанувальників гарним настроєм

Потап і Настя Каменських відзначають Великдень разом – зіркова пара дотримується карантину і намагається не порушувати режим самоізоляції, але це не привід відмовлятися від святкового настрою і всіх притаманних цьому світлому дню атрибутів. Співачка не дає шанувальника нудьгувати вдома, а регулярно "поставляє" їм гарний настрій і радує корисними, мотиваційними постами. На Великдень солодка парочка вирішила показати фанам спільне кумедне фото, яке ті одразу ж оцінили.

Одночасно в Instagram і продюсера, і співачки з'явився сонячний і веселий "дуетний" кадр, на якому вони демонструють відмінний настрій і кумедно позують на камеру. Одяг – максимально зручний, а в якості "декорації" - квітучі дерева в саду. Настя обрала чорну шкіряну куртку-бомбер оверсайз і широкі плюшеві спортивні штани з білими лампасами, на голові – біла тепла шапка, а очі вона завбачливо сховала від сонця за темними окулярами.

А ось Потап віддав перевагу яскравому луку. На репері – білий атласний бомбер з великими написами-нашивками, небесно-блакитна сорочка і червоні штани. Він пригорнув дружину за плече і застиг у кумедній позі.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Щасливі разом завжди", - підписала сімейний кадр Настя. "Удвох", – був більш лаконічним Потап.

Шанувальникам сподобався позитивний сімейний дует, який зарядив їх гарним настроєм.

Які милі та позитивні

Класні

Які ви гарні

Сім'я, ви супер!

Такі щасливі і красиві

Красунчики

Потап і Настя, ви круті

Дуже круто

Кращі, Боже найпозитивніша пара України!

Молодці, так і треба. Радійте. Добрі емоції, це завжди добре

Дуже гармонійно виглядаєте разом

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася точної фігурою в міні.