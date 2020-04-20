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Завжди щасливі разом: Потап і Настя Каменських потішили веселим "дуетним" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.04.2020 - 09:47
Завжди щасливі разом: Потап і Настя Каменських потішили веселим "дуетним" фото
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Зіркова пара вміє зарядити шанувальників гарним настроєм

Потап і Настя Каменських відзначають Великдень разом – зіркова пара дотримується карантину і намагається не порушувати режим самоізоляції, але це не привід відмовлятися від святкового настрою і всіх притаманних цьому світлому дню атрибутів. Співачка не дає шанувальника нудьгувати вдома, а регулярно "поставляє" їм гарний настрій і радує корисними, мотиваційними постами. На Великдень солодка парочка вирішила показати фанам спільне кумедне фото, яке ті одразу ж оцінили.

Одночасно в Instagram і продюсера, і співачки з'явився сонячний і веселий "дуетний" кадр, на якому вони демонструють відмінний настрій і кумедно позують на камеру. Одяг – максимально зручний, а в якості "декорації" - квітучі дерева в саду. Настя обрала чорну шкіряну куртку-бомбер оверсайз і широкі плюшеві спортивні штани з білими лампасами, на голові – біла тепла шапка, а очі вона завбачливо сховала від сонця за темними окулярами.

А ось Потап віддав перевагу яскравому луку. На репері – білий атласний бомбер з великими написами-нашивками, небесно-блакитна сорочка і червоні штани. Він пригорнув дружину за плече і застиг у кумедній позі.

Завжди щасливі разом: Потап і Настя Каменських потішили веселим &quot;дуетним&quot; фото

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Щасливі разом завжди", - підписала сімейний кадр Настя. "Удвох", – був більш лаконічним Потап.

Шанувальникам сподобався позитивний сімейний дует, який зарядив їх гарним настроєм.

  • Які милі та позитивні
  • Класні
  • Які ви гарні
  • Сім'я, ви супер!
  • Такі щасливі і красиві
  • Красунчики
  • Потап і Настя, ви круті
  • Дуже круто
  • Кращі, Боже найпозитивніша пара України!
  • Молодці, так і треба. Радійте. Добрі емоції, це завжди добре
  • Дуже гармонійно виглядаєте разом

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася точної фігурою в міні.

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