ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дурагонили: Каменських похвалилася новою майстерністю і сама зняла новий кліп Потапа (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2020 - 12:27
Дурагонили: Каменських похвалилася новою майстерністю і сама зняла новий кліп Потапа (відео)
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап з Настею повеселилися від душі

Потап і Настя Каменських — однозначно одна з найпродуктивніших пар українського шоу-бізнесу. Навіть на карантині парочка примудряється записувати нові хіти і навіть більше — знімати відео! Більш того, Каменських довелося самій освоїти мистецтво монтажу. Наприклад, пару тижнів тому Настя презентувала невеликий кліп-скетч про карантин — "LA CUARENTENA", записаний на 5 мовах. Як з'ясувалося, цей скетч Настя сама зняла і змонтувала. На цьому новий талант Насті не пропадає даремно. Сьогодні, 15 квітня Потап презентував нове веселе відео "Дома". І знову таки цей міні-кліп зняла і змонтувала Настя!

За словами Насті, у неї на монтаж цього кліпу пішло 4 години! Про це співачка розповіла в коментарі "Люкс ФМ".

Кліп-скетч на нову пісню Потапа був повністю знятий в домашній обстановці. При цьому репер і його дружина дуже креативно підійшли до створення відеороботи. Декілька локацій, дуже яскраві образи і сюжетна задумка — видно, що Каменських виконала велику роботу. До речі, в кадрі Потап навіть імітує сома!

Потап - Дома

“Вдома таааааак нудно іноді, що я сів і накатав тречок, попросив Настю Каменських зняти кліпчік і змонтувати. Іі ми сміялися і дурагонили, відволікаючись від поганих думок, чого і вам бажаю!!! HAVE FUN!!! #птп #дома ЗНЯТО ВДОМА! Check out my new HOME VIDEO, music versus boredom!" — анонсував вихід нової пісні Потап.

“Навіть коли ти закритий у чотирьох стінах зі своєю половинкою, житло перетворюється у в'язницю і атмосфера вимушеного ув'язнення не покидає, можна знайти способи відволіктися від проблем і розвеселити себе. Як це зробив #ПТП, який записав новий трек і зняв на неї кліп у себе #Будинку. Вмикай і не сумуй!" — йдеться в описі нового відео.

Фолловери Потапа вже залишили сотні приємних відгуків про його нову роботу:

  • "Було б прикольно, якби ви виклали бэкстэйдж, дуже цікаво як все відбувалося, а кліпчік просто гармата"
  • "Це краще"
  • "Не ну класно, це просто супер"
  • "Потап з Настею молодці!"
  • "Карантин народжує нові шедеври неспроста"
  • "Потап, умничкаа і Настя розкішна"
  • “Офігенний кліп! Класно, коли дружина підтримує у всьому"
  • "Шедевр, буде що згадати коли дітям розповідати про карантин"

Дурагонили: Каменських похвалилася новою майстерністю і сама зняла новий кліп Потапа (відео)

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розсекретила особливу гімнастику для гармонії і тонусу.

До сліз: Потап в сукні з пікантним розрізом викликав ажіотаж у мережі запальним танцем Дарую свої пісні: у мережі з'явився онлайн-концерт Насті Каменських
Новини України Настя КаменськихПотапклип
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся