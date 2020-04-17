ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ви найкрасивіша": Настя Каменських поділилася секретами вибору улюблених кремів

Lite » Краса 17.04.2020 - 09:26
"Ви найкрасивіша": Настя Каменських поділилася секретами вибору улюблених кремів
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя радить завжди дивитися на склад уходових засобів

Настя Каменських не перестає ділитися щоденної мотивацією. Нагадаємо, що з понеділка виконавиця запустила онлайн-курс "Життя в стилі NK", в рамках якого кожен день дає якісь поради з приводу харчування, догляду за собою і розвитку. Як зазначає Настя, п'ятницю, 17 квітня краще присвятити догляду за шкірою. І тут Настя зачепила дуже важливу тему — як правильно вибирати креми і на які компоненти у їх складі слід звертати особливу увагу.

Каменських перерахувала речовини в складі кремів і засобів по догляду, яких варто максимально уникати.

“Я завжди приділяю цій темі особливу увагу, адже в першу чергу, я жінка і мені завжди хочеться виглядати красиво і свіжо. А ще я часто перебуваю під пильним прицілом камер і щоб шкіра завжди виглядала на знімках ідеально, мені потрібно дуже ретельно за нею доглядати. Тому я звертаю особливу увагу на склад своїх кремів. Хочу розповісти вам про тих речовинах, яких краще уникати в їх складі", — наголошує співачка.

Далі Настя перерахувала топ-3 шкідливі речовини в складі кремів:

  • Продукти нафтопереробки (рідкий парафін, мінеральне масло, вазелін). Вони можуть забивати шкіру і навіть викликати алергію.
  • ПАРи (Поверхнево-активні речовини). В складі вони криються під абревіатурою PEG і приставкою у вигляді різних чисел (наприклад, PEG-40, PEG-7? PEG-60). Можуть надавати токсичний вплив на шкіру, а ще сушити її і викликати роздратування.
  • Силікони. Вони як-би запечатують вашу шкіру, не даючи їй дихати. Тобто, забивають пори, роблять шкіру тьмяною і збезводненої. Коротше, нічого хорошого.

"До речі, в косметиці вони "ховаються" під різними назвами", — зауважує Настя.

  • Соп: Dimethicone (є майже в кожному кремі), Methicone, Trimethicone, Cyclomethicone, Amodimethicone, Trimethylsilylamodimethicone
  • Siloxane: Cyclopentasiloxane, Polydimethylsiloxane та ін

Як зазвичай Настя також дала обов'язкове завдання на сьогодні в рамках мотиваційного курсу "Життя в стилі NK".

“Візьміть баночку свого улюбленого крему і перевірте його компоненти. Можливо, варто переглянути свій відхід? Але пам'ятайте, що будь-який догляд за собою починається з любові до себе! Підійдіть до дзеркала, посміхніться собі і скажіть, що ви красива", — мотивує Настя.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розсекретила весь свій раціон на день.

Я шарашу: Каменських зізналася, як змінилися її форми на карантині Дурагонили: Каменських похвалилася новою майстерністю і сама зняла новий кліп Потапа (відео)
Новини України Настя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся