Всегда счастливы вместе: Потап и Настя Каменских позабавили веселым "дуэтным" фото

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Звездная пара умеет зарядить поклонников хорошим настроением

Потап и Настя Каменских отмечают Пасху вместе – звездная пара придерживается карантина и старается не нарушать режим самоизоляции, но это не повод отказываться от праздничного настроения и всех присущих этому светлому дню атрибутов. Певица не дает поклонника заскучать дома, а регулярно "поставляет" им хорошее настроение и радует полезными, мотивационными постами. На Пасху сладкая парочка решила показать фанам совместное забавное фото, которое те тут же оценили.

Одновременно в Instagram и продюсера, и певицы появился солнечный и веселый "дуэтный" кадр, на котром они демонстрируют отличное настроение и забавно позируют на камеру. Одежда – максимально удобная, а в качестве "декорации" - цветущие деревья в саду. Настя предпочла черную кожаную куртку-бомбер оверсайз и широкие плюшевые спортивные штаны с белыми лампасами, на голове – белая теплая шапка, а глаза она предусмотрительно спрятала от солнца за темными очками.

А вот Потап отдал предпочтение яркому луку. На рэпере – белый атласный бомбер с крупными надписями-нашивками, небесно-голубая рубашка и красные штаны. Он приобнял жену за плечо и застыл в забавной позе.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Счастливы вместе всегда", - подписала семейный кадр Настя. "Вдвоем", – был более лаконичным Потап.

Поклонникам понравился семейный позитивный дуэт, который зарядил их хорошим настроением.

Какие милахи

Класні

Які ви гарні

Семья, вы супер!

Такие счастливые и красивые

Красавчики

Потап и Настя, вы крутые

Очень круто

Лучшие, Боже самая позитивная пара Украины!

Молодці, так і треба. Радуйтесь. Добрі емоції, це завжди добре

Очень гармонично смотритесь вместе

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась точной фигурой в мини.