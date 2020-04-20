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Всегда счастливы вместе: Потап и Настя Каменских позабавили веселым "дуэтным" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2020 - 09:47
Всегда счастливы вместе: Потап и Настя Каменских позабавили веселым "дуэтным" фото
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Звездная пара умеет зарядить поклонников хорошим настроением

Потап и Настя Каменских отмечают Пасху вместе – звездная пара придерживается карантина и старается не нарушать режим самоизоляции, но это не повод отказываться от праздничного настроения и всех присущих этому светлому дню атрибутов. Певица не дает поклонника заскучать дома, а регулярно "поставляет" им хорошее настроение и радует полезными, мотивационными постами. На Пасху сладкая парочка решила показать фанам совместное забавное фото, которое те тут же оценили.

Одновременно в Instagram и продюсера, и певицы появился солнечный и веселый "дуэтный" кадр, на котром они демонстрируют отличное настроение и забавно позируют на камеру. Одежда – максимально удобная, а в качестве "декорации" - цветущие деревья в саду. Настя предпочла черную кожаную куртку-бомбер оверсайз и широкие плюшевые спортивные штаны с белыми лампасами, на голове – белая теплая шапка, а глаза она предусмотрительно спрятала от солнца за темными очками.

А вот Потап отдал предпочтение яркому луку. На рэпере – белый атласный бомбер с крупными надписями-нашивками, небесно-голубая рубашка и красные штаны. Он приобнял жену за плечо и застыл в забавной позе.

Всегда счастливы вместе: Потап и Настя Каменских позабавили веселым &quot;дуэтным&quot; фото

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Счастливы вместе всегда", - подписала семейный кадр Настя. "Вдвоем", – был более лаконичным Потап.

Поклонникам понравился семейный позитивный дуэт, который зарядил их хорошим настроением.

  • Какие милахи
  • Класні
  • Які ви гарні
  • Семья, вы супер!
  • Такие счастливые и красивые
  • Красавчики
  • Потап и Настя, вы крутые
  • Очень круто
  • Лучшие, Боже самая позитивная пара Украины!
  • Молодці, так і треба. Радуйтесь. Добрі емоції, це завжди добре
  • Очень гармонично смотритесь вместе

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась точной фигурой в мини.

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