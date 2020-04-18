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Фігура – вогонь: Настя Каменських у відвертому міні спокушає чуттєвістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2020 - 10:57
Фігура – вогонь: Настя Каменських у відвертому міні спокушає чуттєвістю
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала стильний домашній лук

Настя Каменських під час каратіна не зменшила обертів робота, а з подвійним запалом радує шанувальників новинками, але в цей раз в сфері блогерства. Настя запустила власний 21-денний марафон, спрямований на самовдосконалення і придбання нових знань і навичок, а також регулярно ділиться свіжими фото, показуючи свої карантинні будні. Так, на свіжому домашньому фотосеті можна побачити співачку у сукні-міні, яка підкреслила її стрункі форми.

Зірка позує в білому платті з абстрактним принтом і довгим рукавом. Настя зробила високу зачіску і зібрала кучеряве волосся у хвіст. Вона обрала яскравий макіяж з акцентом на очі, а губи нафарбувала нюдовою помадою та блиском, надавши їм звабливий вигляд.

До речі, на карантины артистка не поправилася, адже вона разом з підписниками постійно займається спортом і регулярно проводить онлайн-тренування, до яких примикає навіть Потап!

Фігура – вогонь: Настя Каменських у відвертому міні спокушає чуттєвістю

Фігура – вогонь: Настя Каменських у відвертому міні спокушає чуттєвістю

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Залишайтеся вдома і будьте стильними. 1 або 2?" - поцікавилася артистка у підписників, запропонувавши на вибір два варіанти спокусливих фото.

  • Богиня
  • Клас
  • Ти супер завжди
  • Красуня, що ще сказати
  • Бомба
  • Stay home and милуйся красивою Настею! Ви неймовірна
  • Насть, тобі це плаття дуже личить
  • Чарівна Анастасія
  • Настуня, фігура вогонь!
  • Кайфова

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських зі сковородою у руках "зіграла" всесвітньо відомий хіт. Співачка зробила музичне обладнання з кухонного начиння.

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