"Сашенька, ти чудо": Дорофєєва поділилася щастям після суперфіналу 5-го сезону шоу Голос. Діти

Дорофєєву переповнюють емоції, якими вона поспішай поділитися з усіма
Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній по праву святкую перемогу. Адже солісти популярної групи "Время и Стекло" виступили зірковими тренерами переможця 5-го сезону шоу Голос. Діти, хлопчика з Грузії Олександра Зазарашвілі! Нагадаємо, що суперфінал проекту відбувся вчора ввечері, 7 липня. І мережу буквально засипають різними фото і відео з фіналу.
Так, на своїй instagram-сторінці Надя Дорофєєва також опублікувала емоційне фото! На знімку з Надею і Позитивом (Олексій Завгордний) позує і Олександр Зазарашвілі. При цьому Надя ніжно обіймає хлопчика і щиро посміхається!
Співачка вирішила емоційно звернеться до прихильників:
"Еееееее!!!! Українааааааа - Спасибі, що проголосувала за нашого Олександра! Сашенька, ти чудо!! Ми щасливі і просто немає слів! Любимо і пишаємося! ПЕРЕМОГА!!!!!!!!" - пише Надя.
Олексій Завгородній, Олександр Зазарашвілі і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники Дорофєєвої також поспішили прокоментувати її новий пост. Багато відзначили, що Зазарашвілі заслужив цю перемогу.
Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva
До речі, в мережі вже з'явився виступ з суперфіналу Голос. Діти 5 сезон. Як відомо, що на сцену тоді вийшли Дорофєєва і Завгородній зі своїми підопічними, які дійшли до фіналу – Карина Столаба і Олександр Зазарашвілі. Всі разом вони заспівали пісню Кузьми Скрябіна "Люди, як кораблі".
Карина Столаба, Олександр Зазарашвілі, Время и Стекло – "Люди, як кораблі" – фінал – Голос. Діти 5 сезон
До речі, раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти. Телеведуча блищала в чудовій повітряній сукні з органзи, декороване бабками і метеликами.
Також своїм стильним образом порадувала і Джамала. Співачка з'явилася в ефірі в незвичайному топі з воланами.