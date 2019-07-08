"Сашенька, ти чудо": Дорофєєва поділилася щастям після суперфіналу 5-го сезону шоу Голос. Діти

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній по праву святкую перемогу. Адже солісти популярної групи "Время и Стекло" виступили зірковими тренерами переможця 5-го сезону шоу Голос. Діти, хлопчика з Грузії Олександра Зазарашвілі! Нагадаємо, що суперфінал проекту відбувся вчора ввечері, 7 липня. І мережу буквально засипають різними фото і відео з фіналу.

Так, на своїй instagram-сторінці Надя Дорофєєва також опублікувала емоційне фото! На знімку з Надею і Позитивом (Олексій Завгордний) позує і Олександр Зазарашвілі. При цьому Надя ніжно обіймає хлопчика і щиро посміхається!

Співачка вирішила емоційно звернеться до прихильників:

"Еееееее!!!! Українааааааа - Спасибі, що проголосувала за нашого Олександра! Сашенька, ти чудо!! Ми щасливі і просто немає слів! Любимо і пишаємося! ПЕРЕМОГА!!!!!!!!" - пише Надя.

Олексій Завгородній, Олександр Зазарашвілі і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої також поспішили прокоментувати її новий пост. Багато відзначили, що Зазарашвілі заслужив цю перемогу.

"Він був найкращий на проекті!"

"Плакала від вашого спільного виступу з Сашею і Кариною! Ви найкращі!"

"Заслужена перемога! Хлопчик має нереально крутий голос і талант!"

"Ви найкращі!!! Саша-талантище! Ну і в цій перемозі звичайно ж є і ваша заслуга! Кращі тренери, краща команда, кращий сезон!!! Любимо і дуже пишаємося!!"

"Він і справді дуже гарно співає!"

"Плакала від щастя Саша, ти великий молодець. Спасибі тобі величезне!"

"Від усього серця вітаю всіх! Ви - кращі тренери!"

"Ваша команда була найкраща. Вітаю з перемогою"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, в мережі вже з'явився виступ з суперфіналу Голос. Діти 5 сезон. Як відомо, що на сцену тоді вийшли Дорофєєва і Завгородній зі своїми підопічними, які дійшли до фіналу – Карина Столаба і Олександр Зазарашвілі. Всі разом вони заспівали пісню Кузьми Скрябіна "Люди, як кораблі".

Карина Столаба, Олександр Зазарашвілі, Время и Стекло – "Люди, як кораблі" – фінал – Голос. Діти 5 сезон

До речі, раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти. Телеведуча блищала в чудовій повітряній сукні з органзи, декороване бабками і метеликами.

Також своїм стильним образом порадувала і Джамала. Співачка з'явилася в ефірі в незвичайному топі з воланами.