"Сашенька, ты чудо": Дорофеева поделилась счастьем после суперфинала 5-го сезона шоу Голос. Діти

Дорофееву переполняют эмоции, которыми она спеши поделиться со всеми
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний по праву праздную победу. Ведь солисты популярной группы "Время и Стекло" выступили звездными наставниками победителя 5-го сезона шоу Голос. Діти, мальчика из Грузии Александра Зазарашвили! Напомним, что суперфинал проекта состоялся вчера вечером, 7 июля. И сеть буквально засыпают различными фото и видео с финала.
Так, на своей instagram-страничке Надя Дорофеева также опубликовала эмоциональное фото! На снимке с Надей и Позитивом (Алексей Завгордний) позирует и Александр Зазарашвили. При этом Надя нежно обнимает мальчика и искренне улыбается!
Певица решила эмоционально обратится к поклонникам:
"Еееееее!!!! Украинааааааа - Спасибо, что проголосовала за нашого Александра! Сашенька, ты чудо!! Мы счастливы и просто нет слов! Любим и гордимся! ПОБЕДА!!!!!!!!" - пишет Надя.
Алексей Завгородний, Александр Зазарашвили и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники Дорофеевой также поспешили прокомментировать ее новый пост. Многие отметили, что Зазарашвили заслужил эту победу.
Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva
Кстати, в сети уже появилось выступление с суперфинала Голос. Діти 5 сезон. Наопмним, что на сцену тогда вышли Дорофеева и Завгородний со своими подопечными, которые дошли до финала – Карина Столаба и Александр Зазарашвили. Все вместе они спели песню Кузьмы Скрябина "Люди, як кораблі".
Карина Столаба, Александр Зазарашвили, Время и Стекло – "Люди, як кораблі" – финал – Голос. Діти 5 сезон
Кстати, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти. Телеведущая блистала в великолепном воздушном платье из органзы, декорированное стрекозами и бабочками.
Также своим стильным образом порадовала и Джамала. Певица появилась в эфире в необычном топе с воланами.