"Сашенька, ты чудо": Дорофеева поделилась счастьем после суперфинала 5-го сезона шоу Голос. Діти

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний по праву праздную победу. Ведь солисты популярной группы "Время и Стекло" выступили звездными наставниками победителя 5-го сезона шоу Голос. Діти, мальчика из Грузии Александра Зазарашвили! Напомним, что суперфинал проекта состоялся вчера вечером, 7 июля. И сеть буквально засыпают различными фото и видео с финала.

Так, на своей instagram-страничке Надя Дорофеева также опубликовала эмоциональное фото! На снимке с Надей и Позитивом (Алексей Завгордний) позирует и Александр Зазарашвили. При этом Надя нежно обнимает мальчика и искренне улыбается!

Певица решила эмоционально обратится к поклонникам:

"Еееееее!!!! Украинааааааа - Спасибо, что проголосовала за нашого Александра! Сашенька, ты чудо!! Мы счастливы и просто нет слов! Любим и гордимся! ПОБЕДА!!!!!!!!" - пишет Надя.

Алексей Завгородний, Александр Зазарашвили и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой также поспешили прокомментировать ее новый пост. Многие отметили, что Зазарашвили заслужил эту победу.

"Он был лучший на проекте!"

"Плакала от вашего совместного выступления с Сашей и Кариной! Вы лучшие!"

"Заслуженая победа! Мальчик имеет нереально крутой голос и талант!"

"Вы лучшие!!! Саша-талантище! Ну и в этой победе конечно же есть и ваша заслуга! Лучшие тренеры, лучшая команда, лучший сезон!!! Любим и очень гордимся!!"

"Он и вправду очень красиво поет!"

"Плакала от счастья. Саша, ты большой молодец. Спасибо тебе огромное!"

"От всего сердца поздравляю всех! Вы - лучшие тренеры!"

"Ваша команда была самая лучшая. Поздравляю с победой"

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, в сети уже появилось выступление с суперфинала Голос. Діти 5 сезон. Наопмним, что на сцену тогда вышли Дорофеева и Завгородний со своими подопечными, которые дошли до финала – Карина Столаба и Александр Зазарашвили. Все вместе они спели песню Кузьмы Скрябина "Люди, як кораблі".

Карина Столаба, Александр Зазарашвили, Время и Стекло – "Люди, як кораблі" – финал – Голос. Діти 5 сезон

Кстати, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти. Телеведущая блистала в великолепном воздушном платье из органзы, декорированное стрекозами и бабочками.

Также своим стильным образом порадовала и Джамала. Певица появилась в эфире в необычном топе с воланами.