Санта Дімопулос назвала головного конкурента на Танцях з зірками і розповіла про підготовку до ефіру

Санта Дімопулос і Макс Леонов (фото: instagram.com/santadimopulos)

Співачка зізналася, що її історія з шоу почалася ще кілька років тому

Вже в цю неділю, 13 вересня відбудеться третій прямий ефір шоу "Танці з зірками 2020" і всі учасники активно готуються, щоб знову вражати на паркеті зіркових суддів і глядачів. Нагадаємо, що за результатами минулого випуску проект покинула пара Дмитра Танковича і вагітної Ілони Гвоздьової.

Одна з фавориток шоу на даний момент, екс-учасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос розповіла у своєму Instagram про свої стосунки з шоу, як вона готується до ефіру, а також відповіла на запитання підписників.

Так. співачка зізналася, кого вважає своїм головним конкурентом на проекті - саму себе.

Також вона відповіла на питання, чи не ревнує і її чоловік до партнера по танцях. За словами Санти, між ними панує довіра і немає місця ревнощам.

Дімопулос розкрила, як налаштовує себе перед виходом на паркет.

Артистка розповіла, що давно із захопленням стежить за "Танцями з зірками".

"Ця історія почалася кілька років тому, коли я вперше побачила ефір шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1". Пам'ятаю, як я заворожено дивилася на екран: красиві люди в неймовірних нарядах танцювали і кайфували! Так легко і невимушено! І лише потрапивши на це шоу в якості учасниці, я зрозуміла, яка величезна праця стоїть за цією легкістю і невимушеністю", - поділилася вона.

Санта розповіла, як вона готується до ефіру і скільки годин приділяє тренуванням.

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"Зараз я віддаю тренуванням і хореографії 8-9 годин на день. Саме стільки годин я проводжу на паркеті щодня для того, щоб моє тіло було слухняним і гнучким, щоб планка, яку ми з Максом поставили в першому ефірі, була ще вище. Решту дня я теж треную – себе: свою дисципліну, свої стосунки з часом (можливо все встигати?!), свою витривалість і самовіддачу. Я не вмію нічого робити абияк: цю рису в мені виховав спорт. І ще для мене дуже важливо бути чесною з собою. Горіти тою справою, за яку ти взявся і давати найкращий результат з можливих, – це чесно", - зазначила зірка.

Дімопулос подякувала всім за підтримку і голоси, віддані за їх з Максом Леоновим пару.

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"Тому я подвійно ціную вашу підтримку і вдячна вам за кожне смс, за кожну сториз і слово підтримки. Це означає, що ви цінуєте мою чесність з вами. Час летить дуже швидко і наступний ефір шоу – вже в цю неділю, 13го вересня, о 21.00. Ця історія почалася кілька років тому, але тепер вона не тільки моя, але і ваша: адже в ній важливу роль відіграють ваші голоси і підтримка. Давайте розповідати цю історію разом", - закликала співачка.

Санта Дімопулос і Макс Леонов захоплюють грацією і технікою на Танцях з зірками 2020 (фото: instagram.com/santadimopulos)

Зазначимо, що українці засудили суддів за те, що пара Ілони Гвоздьової і Дмитра Танковича першою покинула "Танці з зірками".