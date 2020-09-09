Гвоздьова, Шоптенко та інші вагітні учасниці "Танців з зірками"

"Танці з зірками" і вагітні учасниці шоу Ілона Гвоздьова та Олена Шоптенко (фото: 1plus1.ua)

У "Танцях з зірками" не в перший раз беруть участь вагітні танцівниці

"Танці з зірками" 2020 після другого ефіру покинула одна з найцікавіших пар. Мова йде про гумориста і телеведучого Дмитра Танковича, якого поставили виступати з "сильно" вагітною Ілоною Гвоздьовою. Але не тільки Гвоздьова виступала перебуваючи в положенні. Цим відзначилася колись Олена Шоптенко та ще кілька танцівниць. Хто саме - читайте в матеріалі Styler.

Ілона Гвоздьова

Пара, на жаль, покинула проект першої після першого ж голосування "на виліт". І багато українців засудили, як саму Гвоздьову, так і організаторів проекту, що вони через хайп в розпал коронавірусу дозволили танцювати вагітній на останніх термінах.

І хоча реакція українців була неоднозначною, Ілона Гвоздьова вже увійшла в історію шоу як танцівниця, що виступала з животиком.

Пропонуємо згадати, як танцювали Ілона Гвоздьова та Дмитро Танкович.

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова, ча-ча-ча, перший ефір від 30 серпня (відео: YouTube/Танці з зірками)

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова, фокстрот, другий ефір від 6 вересня (відео: YouTube/Танці з зірками)

Олена Шоптенко

Ще одна зоряна танцівниця Олена Шоптенко зізналася, що танцювала на паркеті вагітною, але на ранніх термінах. Шоптенко - та сама танцівниця, яка привела до перемоги тоді гумориста Володимира Зеленського в далекому 2006 році в перших "Танцях".

У новому сезоні "Танців з зірками" Олена танцює з Олегом Винником, а ось в 2017-му вона виступала в парі з режисером Ахтемом Сеїтаблаєвим. Попри цікаве положення танцівниці, пара посіла третє місце в четвертому сезоні "Танців".

Олена в одному з інтерв'ю зізналася, що деякі лікарі просили її зупинитися на 30-32 тижні, а інші говорили, що хореограф може продовжувати рухатися.

Ахтем Сєїтаблаєв, знав про це. За словами Шоптенко, вони знизили навантаження і відмовилися від складних трюків..

Ахтем Сеїтаблаєв і Олена Шоптенко, пасодобль, 2017 (відео: YouTube/Танці з зірками)

Еллісон Холкер

Американка Еллісон Холкер була також у положенні, коли відривалась в аналогічному шоу в США в 2015 році. Зараз танцівниці 32 роки і вона мама трьох дітей.

І попри вагітність Еллісон показувала на паркеті американських "Танців з зірками" справжній драйв. Термін у неї був, правда, не такий як у нашої Ілони Гвоздьової, але животик вже виділявся.

Елісон тоді виступала в парі з співаком Енді Граммером

Вагітна Еллісон Холкер на Танцях з зірками, США, 2015 рік (відео: LMVs Dancing With The Stars)

Ерін Боаг

Британська танцівниця і часта учасниця "Танців з зірками" Ерін Боаг нарвалася на жорстку критику за виступ в положенні. Власне, на шоу британської версії вона прийшла в якості запрошеної зірки і виконала перфомнас, але її засудили за те, що робила це на 22-му тижні вагітності.



"Скарга мене не турбувала - я сміялася більше всього на світі", - розповіла в одному з інтерв'ю Ерін. Дівчина не бачить нічого поганого в тому, щоб танцювати під час очікування дитини.

Танцівниця Ерін Боаг з чоловіком Пітером О'Даудом (фото: motherandbaby.co.uk)

Зазначимо, що українці засудили суддів за те, що пара Ілони Гвоздьової і Дмитра Танковича першою покинула "Танці з зірками".

Нагадаємо, що найбільше балів на паркеті набрала в останньому недільному ефірі "Танців з зірками" пара Надії Мейхер і Кирила Васюка.