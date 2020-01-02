Природжені фігуристки: Лілія Ребрик з донькою дебютували на ковзанах (відео)

Лілія Ребрик та Андрій Дикий з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У Ребрик дуже навіть добре виходить для першого разу!

Лілія Ребрик, як і інші українські селебрітіс, поринула в атмосферу новорічного свята. Телеведуча в колі найближчих насолоджується зустріччю Нового 2020 року та Різдва (7 січня). Для зустрічі нового року Ребрик з чоловіком і доньками поїхала в рідне місто Чернівці, де живуть її батьки. Тут Лілія поспішила не тільки фото з сімейної прогулянки показати, але також похвалитися спортивним досягненням!

Так, Ребрик підкреслила, що вперше стала на ковзани. І відбулася ця "подія року" на ковзанці в Чернівцях. До речі, разом зі своєю зірковою мамою у "ковзанярському спорті" також дебютувала її старша 8-річна донька Діана. На своїй сторінці в мережі instagram Лілія поспішила опублікувати відповідне відео. До речі, частину кадрів знімав чоловік ведучої - хореограф Андрій Дикий, який був у ролі оператора і спостерігача з молодшою донькою Поліною. Дівчинці всього рік, так що на ковзани їй ще рано ставати.

“У нас з Діаною дебют на ковзанах. Мама без штуки для навчання - начебто тримається", - посміхається Ребрик. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Лілія Ребрик вперше прокотилася на ковзанах!

Більш того, Ребрик також показала в розділі сторіз цілий фотоальбом з сімейної прогулянки. При цьому на знімках з відомою телеведучою і актрисою позують не тільки її чоловік і діти, але й батьки. Судячи з фото, велика і дружна сім'я сходила на новорічну ялинку, встановлену в Чернівцях. Лілія з чоловіком також купили дівчаткам велику повітряну кулю з неоновим підсвічуванням. Чому особливо рада молодша Поліна.

Лілія Ребрик з родиною на новорічних канікулах в Чернівцях (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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