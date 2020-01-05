"Гімнастки рулять": Лілія Ребрик вразила ідеальною розтяжкою на підборах

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик продемонструвала прекрасну фізичну форму

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно показала, як проводить час з сім'єю, вирішила не зупинятися на досягнутому, а довести всім своїм шанувальникам, що вона знаходиться в прекрасній фізичній формі. Телезірка одягла туфлі на високих підборах і вразила фанатів розтяжкою, яку вона з легкістю продемонструвала в своєму новому пості в соцмережі Instagram.

Елегантна Ребрик в чорних черевиках на масивному каблуці вдягла сірий блискучий костюм і грайливо підняла ногу вгору. Зазначимо, що зачіска і макіяж у теледіви також святковий і відповідає духу Нового року, який витає в повітрі.

"Не завадило б трохи розім'ятися", - кокетливо підписала знімок телеведуча.

Також Ребрик проставила до посту іронічний тег "гімнастки рулять" і "вистачить їсти".

Лілія Ребрик показала розтяжку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники ведучої прийшли захват від милого знімка і похвалили Лілію за прекрасну форму і енергію.

Ось це шпагат! Так тримати!

Ліля, ви така молодець.Так тримати.

Мені подобається Ваш костюм, Ліля! Де таке продається? Будь ласка підкажіть!!

Ви неймовірна красуня, фантастична, добра, щира. Бажаю Вам великого щастя, здійснення всіх мрій, щоб цей рік приніс Вам і Вашій родині тільки хороше. Будьте щасливі напротязі всього року.

Краща актриса країни!!!

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