"Гімнастки рулять": Лілія Ребрик вразила ідеальною розтяжкою на підборах

Лілія Ребрик продемонструвала прекрасну фізичну форму
Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно показала, як проводить час з сім'єю, вирішила не зупинятися на досягнутому, а довести всім своїм шанувальникам, що вона знаходиться в прекрасній фізичній формі. Телезірка одягла туфлі на високих підборах і вразила фанатів розтяжкою, яку вона з легкістю продемонструвала в своєму новому пості в соцмережі Instagram.
Елегантна Ребрик в чорних черевиках на масивному каблуці вдягла сірий блискучий костюм і грайливо підняла ногу вгору. Зазначимо, що зачіска і макіяж у теледіви також святковий і відповідає духу Нового року, який витає в повітрі.
"Не завадило б трохи розім'ятися", - кокетливо підписала знімок телеведуча.
Також Ребрик проставила до посту іронічний тег "гімнастки рулять" і "вистачить їсти".
Лілія Ребрик показала розтяжку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники ведучої прийшли захват від милого знімка і похвалили Лілію за прекрасну форму і енергію.
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Раніше Лілія Ребрик підкорила ефектним чином в народному стилі і оригінальною вишиванці.