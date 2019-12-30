Скільки любові і ніжності! Лілія Ребрик зворушила душевним новорічним фотосетом з дітьми

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала пронизливі сімейні знімки

Лілія Ребрик розповіла, що не припиняє вірити в чудеса на Новий Рік. Вона поділилася кумедною і трепетною їсторією про старшу доньку Діану, яка колись "розкусила" Діда Мороза, але не припинила письм йому листи. Напередодні зимових свят ведуча потішила шанувальників атмосферною чорно-білою фотосесією з дітьми.

На портретних знімках щаслива мама обіймає своїх улюблених дочок – Діану та Поліну. На задньому фоні горить вогнями ошатна ялинка. Ведуча відображена в жіночому атласному платті з довгим рукавом. Вона не приховує щасливу посмішку.

"Ну що, як там з приготуваннями до Нового Року? Все готово? Я кайфую. #дикасімейка обожнюю!" - коротко підписала вона низку зворушливих знімків.

Фото: Лілія Ребрик з доньками (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники теледіви прийшли в захват від побаченого – мама з дочками викликали у них тільки замилування .

Боже, скільки ніжності, краси і любові!Дівчатка, ви прекрасні!

Які ві гарнюні!

Нежнятина

Супер - дівчатка! Як я люблю чорно-білі фото!

Ви такі милі дівчатка, бажаю вам всього лише найкращого

Фото супер

Як же красиво, хоч і чорно біле фото, але ніжність

Ви такі милі, щирі, світлі, добрі. Від Вас йде енергія світла, добрити. Ви чудова матуся, і донечки у Вас просто красуні і такі класні. Будьте щасливі!

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Нагадаємо, що Лілія Ребрик зачарувала чином в етно-стилі і незвичайної вишиванці з кропиви з прозорими розшитими рукавами.

Нещодавно Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким відсвяткувала восьму річницю весілля. Пара зустріла свято в поїзді.