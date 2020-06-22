Сама чарівність: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в мікро-шортах

Леся Нікітюк мало не кожен день радує своїх шанувальників цікавими, креативними і стильними кадрами. Так, днями телеведуча поділилася архівним фото себе 17-річної, а нині опублікувала милі літні фото.

На них Леді Ле відображена в світлих джинсових мікро-шортах і білій футболці своєму готельному номері в Сумах. Простий, але ефектний наряд вигідно підкреслив тонку талію і довгі стрункі ноги артистки. Волосся Нікітюк залишила розпущеним і прийняла кілька грайливих поз.

"Просто фотка, просто я, просто напросто. Суми є?" - прокоментувала кадри ведуча.

Леся Нікітюк похвалилася стрункими ніжками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що зараз вона знову подорожує по Україні, знімаючи своє тревел-шоу "Ле Маршрутка".

Підписники Лесі не стали скупитися на компліменти, якими засипали її в коментарях.

Дуже КЛАССнючая, наша Леся!!!

чудова зустріч!!! Я і мій молодший брат тебе любимо!!! Раді були бачіті в Сумах!!!