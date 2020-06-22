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Сама чарівність: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в мікро-шортах

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Телеведуча зачарувала мережу грайливими літніми знімками

Леся Нікітюк мало не кожен день радує своїх шанувальників цікавими, креативними і стильними кадрами. Так, днями телеведуча поділилася архівним фото себе 17-річної, а нині опублікувала милі літні фото.

На них Леді Ле відображена в світлих джинсових мікро-шортах і білій футболці своєму готельному номері в Сумах. Простий, але ефектний наряд вигідно підкреслив тонку талію і довгі стрункі ноги артистки. Волосся Нікітюк залишила розпущеним і прийняла кілька грайливих поз.

"Просто фотка, просто я, просто напросто. Суми є?" - прокоментувала кадри ведуча.

Леся Нікітюк похвалилася стрункими ніжками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що зараз вона знову подорожує по Україні, знімаючи своє тревел-шоу "Ле Маршрутка".

Підписники Лесі не стали скупитися на компліменти, якими засипали її в коментарях.

  • Дуже КЛАССнючая, наша Леся!!!
  • чудова зустріч!!! Я і мій молодший брат тебе любимо!!! Раді були бачіті в Сумах!!!
  • Кицуня
  • Суми є
  • Сама собі фотограф!!
  • Яка ти класна!
  • Леся ти просто бобма
  • Красуня)))
  • Леська, ну ти супер тіла!))
  • Просто тигриця
  • Суми немає альо є МІ

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила оригінальним фото з колегою.

Автор: Lite

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