Само очарование: Леся Никитюк сверкнула стройными ножками в микро-шортах

Телеведущая очаровала сеть игривыми летними снимками
Леся Никитюк чуть ли не каждый день радует своих поклонников забавными, креативными и стильными кадрами. Так, на днях телеведущая поделилась архивным фото себя 17-летней, а нынче опубликовала милые летние фото.
На них Леди Ле запечатлена в светлых джинсовых микро-шортах и белой футболке в своем отельном номере в Сумах. Простой, но эффектный наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и длинные стройные ноги артистки. Волосы Никитюк оставила распущенными и приняла несколько игривых поз.
"Просто фотка, просто я, просто напросто. Суми є?" - прокомментировала кадры ведущая.
Леся Никитюк похвасталась стройными ножками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что сейчас она вновь путешествует по Украине, снимая свое тревел-шоу "Ле Маршрутка".
Подписчики Леси не стали скупиться на комплименты, которыми засыпали ее в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила оригинальным фото с коллегой.
Автор: Lite