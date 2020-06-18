До карантину і після: Леся Нікітюк вразила новою фігурою в купальнику

Телеведуча у своєму стилі розіграла шанувальників
Після послаблення карантину Леся Нікітюк повернулася до роботи і знову приступила до зйомок свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", в якому показує цікаві куточки нашої країни. А на нових фото на балконі готелю весела телеведуча показала, як змінилася її фігура за час карантину.
Зірка опублікувала знімок, на якому зображена в блакитному купальнику з цікавим розрізом на животі, який підкреслює її тонку талію і довгі стрункі ніжки. На голові у Нікітюк рушник, неначе вона тільки що вийшла з душу, і сонцезахисні окуляри.
За своєю звичкою, Леся запропонувала користувачам вибрати, яка із серіїї фото краще - 1 або 2. Одлнако на другому кадрі фоловерів чекав сюрприз! У тому ж самому блакитному купальнику, рушнику і окулярах на балконі стояв... чоловік - колега ведучої за проектом.
Леся Нікітюк здивувала новою фігурою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники Леді Ле з гумором відреагували на її жарт і залишили багато креативних коментарів - так, вони припустили, що фігура теледіви так змінилася за карантин, або ж її покусали оси.
Скріншот коментарів
Раніше "хижа" Леся Нікітюк вразила перевтіленням і постала в образі рисі.
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Автор: Lite