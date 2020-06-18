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До карантину і після: Леся Нікітюк вразила новою фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2020 - 16:31
До карантину і після: Леся Нікітюк вразила новою фігурою в купальнику
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча у своєму стилі розіграла шанувальників

Після послаблення карантину Леся Нікітюк повернулася до роботи і знову приступила до зйомок свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", в якому показує цікаві куточки нашої країни. А на нових фото на балконі готелю весела телеведуча показала, як змінилася її фігура за час карантину.

Зірка опублікувала знімок, на якому зображена в блакитному купальнику з цікавим розрізом на животі, який підкреслює її тонку талію і довгі стрункі ніжки. На голові у Нікітюк рушник, неначе вона тільки що вийшла з душу, і сонцезахисні окуляри.

За своєю звичкою, Леся запропонувала користувачам вибрати, яка із серіїї фото краще - 1 або 2. Одлнако на другому кадрі фоловерів чекав сюрприз! У тому ж самому блакитному купальнику, рушнику і окулярах на балконі стояв... чоловік - колега ведучої за проектом.

Леся Нікітюк здивувала новою фігурою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Леді Ле з гумором відреагували на її жарт і залишили багато креативних коментарів - так, вони припустили, що фігура теледіви так змінилася за карантин, або ж її покусали оси.

  • Фота бомба
  • Леся ти як завжди кумедна
  • Класний купальник, можна було носити до карантину, а тепер і після... безрозмірний) мій варіант
  • До карантину і після, ну зовсім не змінилися
  • Ну тут однозначно 2
  • Леся, обожнюю ваше почуття гумору
  • Та шо без тапок, особливо граційна
  • Я подумав, що тебе оси покусали і ти опухла
  • Блін, несподівано ) мало б кофеечком не поперхнулася )))
  • 5 год."Подобається": 3Ответить
  • голосую за 2
  • Леся Іванівна до і після карантину
  • друга фотографія соковита як чебурек на вокзалі
  • Хороший купальник, тягнеться
  • Леся))))))) Найкраща))))))))

До карантину і після: Леся Нікітюк вразила новою фігурою в купальнику

Скріншот коментарів

Раніше "хижа" Леся Нікітюк вразила перевтіленням і постала в образі рисі.

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Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюкфигура
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