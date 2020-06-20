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"Зніми з нього шкарпетки": Леся Нікітюк спантеличила мережу кумедними фото з колегою

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.06.2020 - 13:07
"Зніми з нього шкарпетки": Леся Нікітюк спантеличила мережу кумедними фото з колегою
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча в черговий раз похвалилася своїм почуттям гумору і креативністю

Леся Нікітюк відрізняється неабияким почуттям гумору, при цьому телеведуча не боїться здатися смішною чи забавною і любить посміятися над собою. Не так давно вона повернулася до роботи і знову їздить по Україні, знімаючи своє тревел-шоу "Ле Маршрутка", а попутно встигає робити креативні фото з участю своїх колег.

Так, нещодавно Леді Ле дала водію маршрутки проекту Богдану Богдановичу приміряти свій купальник, він же став героєм нової серії фото гуморної ведучої. Нікітюк скопіювала популярну серед закоханих пар ідею - на першому фото вона зображена на тлі квітучих лілій, тримаючи чоловіка за руку. У кадрі видно лише його руку з годинником на зап'ясті.

&quot;Зніми з нього шкарпетки&quot;: Леся Нікітюк спантеличила мережу кумедними фото з колегою

Інший кадр зірка зробила в тій же позі, однак тепер замість руки взяла чоловіка за ногу - при цьому на ньому сандалі з чорними носками.

&quot;Зніми з нього шкарпетки&quot;: Леся Нікітюк спантеличила мережу кумедними фото з колегою

Леся Нікітюк повеселила мережа кумедними фото з колегою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Сама ж Леся позувала в короткому стильному топі з "фруктовим" принтом і сірих штанях. Волосся блондинка залишила розпущеним, а макіяжем ефектно виділила очі.

"...Справжня жінка повинна тримати все в своїх руках. P. s. Богданич купив собі ізіки, посилання в описі", - жартівливо прокоментувала забавні кадри Нікітюк.

Фолловери оцінили гумор телеведучої і засипали її коментарями, при цьому багато порадили зняти з чоловіка шкарпетки.

  • Оце Лесюня модніка урвала! Везууучааа!!!
  • Пропозиція ноги і серця)
  • Лесічка .... Бл* зніми з нього шкарпетки
  • Модний))) в шкарпетках
  • Раніше чоловіки були біля ніг жінок, а зараз їх ноги в жіночих руках
  • Друга фотка бомбическа.я ті кажу
  • Така Взуття зі шкарпетками - АнтиКекс
  • 2020 року модель?
  • Красуня! Відчуття гумору на висоті
  • Леся, ти як завжди
  • В шкарпетках
  • Ну як завжди дуууже романтично
  • Леся ти супер, але зніми з Богданчика шкарпетки

&quot;Зніми з нього шкарпетки&quot;: Леся Нікітюк спантеличила мережу кумедними фото з колегою

Скріншот коментарів

Раніше "хижа" Леся Нікітюк вразила перевтіленням і постала в образі рисі.

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Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюкведущая
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