"Сама солодка": Кім Кардашьян зворушливо привітала молодшу дочку

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Зірка реаліті-шоу показала фото іменинниці, якій виповнився один рік

Світська левиця і зірка реаліті-шоу трепетно привітала молодшу дочку Чи Ноель з днем народження. Чорно-білий знімок дівчинки в легкій сукні вона опублікувала в Instagram.

Знаменитість залишила короткий підпис під фото, назвавши свою крихітку "найсолодшою дівчинкою в світі".

"З днем народження мою красиву дівчинку Чі! Саму солодку дитину у всьому світі. Мама і тато дуже люблять тебе", - написала Кім.

Фото: дочка Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники приєдналися до привітань дочки знаменитості, якій 15 січня виповнився один рік.

"Наймиліша дівчинка, з днем народження", "З днем народження, красунечка Чі", "Яка вона гарненька", "Вже рік? З днем народження, красунечка. Нехай Бог благословить тебе", "Вона така чарівна", - писали шанувальники знаменитості.

Скріншот коментарів (instagram.com/kimkardashian)

Треба сказати, що крихта Чі – третя дитина Кім Кардашян і Каньє Уеста. Вона з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері, адже через проблеми зі здоров'ям зірка реаліті-шоу не змогла виносити дитину самостійно.

Зараз Кім Кардашьян чекає четверту дитину, яка має народитися в травні. Пара знову вдалася до послуг сурогатної матері.

Раніше Кім Кардашьян показала своє дитяче фото, на якому позує у літній красивій сукні з рожевим бантом у волоссі.

До речі, Кім Кардашьян розмістила відвертий знімок в комплекті білої білизни і інкрустованого камінням декоративного елементу, з крилами з білого пір'я, в якому з'явилася на торішньому Хеллоуїні.