"Самая сладенькая": Ким Кардашьян трогательно поздравила младшую дочь

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Звезда реалити-шоу показала фото именинницы, которой исполнился один год

Светская львица и звезда реалити-шоу трепетно поздравила младшую дочь Чи Ноэль с днем рождения. Черно-белый снимок малышки в легком платье она опубликовала в Instagram.

Знаменитость оставила короткую подпись под фото, назвав свою крошку "самой сладкой девочкой в мире".

"С днем рождения мою красивую девочку Чи! Самую сладкую малышку во всем мире. Мама и папа очень любят тебя", - написала Ким.

Фото: дочь Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Поклонники присоединились к поздравлениям дочери знаменитости, которой 15 января исполнился один годик.

"Милейшая малышка, с днем рождения", "С днем рождения, красотка Чи", "Какая она хорошенькая", "Уже годик? С днем рождения, красавица. Пусть Бог благословит тебя", "Она такая очаровательная", - писали поклонники знаменитости.

Скриншот комментариев (instagram.com/kimkardashian)

Надо сказать, что крошка Чи – третий ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста. Она появилась на свет с помощью суррогатной матери, ведь из-за проблем со здоровьем звезда реалити-шоу не смогла выносить ребенка самостоятельно.

Сейчас Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка, который должен родиться в мае. Пара вновь прибегла к услугам суррогатной матери.

Ранее Ким Кардашьян показала свое детское фото, на котором позирует в летнем милом платье с розовым бантом в волосах.

К слову, Ким Кардашьян разместила откровенный снимок в комплекте белого белья и инкрустированного камнями декоративного элемента, с крыльями из белых перьев, в котром появилась на прошлогоднем Хэллоуине.