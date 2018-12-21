Найсексуальніша модель Playboy стала Попелюшкою в кліпі українського гурту

Відео: Тартак feat Нумер 482 - Попелюшка (youtube.com/TARTAK VIDEO)

Відома українська група "Тартак" вперше за останні 15 років випустила альбом дуетів "АнТАРТАКтида". В рамках цього проекту разом з групою "Нумер 482" Олександр Положинський і компанія записали спільну пісню "Попелюшка" і зняли кліп на неї.

Головною героїнею відео стала відома українська модель Адель Вакула. Журнал PLAYBOY назвав дівчину PLAYMATE року і найсексуальнішою моделлю України. Адель органічно вжилася в роль Попелюшки, що тікає з балу. А під час зйомок на вулицях Києва, коли дівчина граціозно дефілювала в досить відвертому одязі, збиралися справжні пробки.

Фото: кадр з кліпу "Попелюшка"

"Взяти участь у зйомці мені запропонував Віктор Скуратівський. Ідея мені сподобалася. Мені вже давно подобається пісня "Понад Хмарами". Тому приєднатися до створення нового шедевра групи Тартак було дуже цікаво. Зйомка тривала цілий день, але час пролетів непомітно. Працювалося легко, адже в команді були справжні профі своєї справи. Чи варто говорити, що текст пісні я знаю напам'ять?" - поділилася враженнями Адель.

Фото: прес-служба групи

У кліпі також знялася зірка Instagram DJ EVKA ROX, а режисером став Віктор Скуратовський – автор відео цілої плеяди відомих груп та виконавців.

Фото: кадр з кліпу "Попелюшка"

"Як показує наше опитування серед тих, хто вже послухав альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша", кліп на цю пісню є одним з найбільш запитуваних з усіх 12-ти пісень. Схоже вгадали і з режисером, і з піснею. А режисер в свою чергу вгадав з головною героїнею. Адель здивувала своєю працездатністю та професіоналізмом зйомки, а кадрі виглядає настільки гармонійно, як ніби саме для неї ми з Віталієм писали цю пісню", - зазначив лідер групи "Тартак" Олександр Положинський.

Фото: кадр з кліпу "Попелюшка"

"Якщо історія стосується Олександра Положинського, який вже давно має титул одного з найбажаніших холостяків, дівчина, якій він присвячує пісні довго не може бути “Попелюшкою“. Ось і в головній ролі відео справжня принцеса з обкладинки Playboy", - каже вокаліст "Нумер 482" Віталій Кириченко, який дружить з Положинським більше 18 років.

Фото: кадр з кліпу "Попелюшка"

Як зазначив режисер відеороботи Віктор Скуратівський, в кліпі немає конкретної сюжетної лінії.

"Тим не менш, картинка вийшла стильною, сучасною і атмосферної. Дуже радий, що вийшло залучити до цієї роботи кращих фахівців у своїй справі!" - додав він.

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