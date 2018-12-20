"Мама украинского рэпа": воспитательница из Барышевки выпустила новый клип

Видео "Залишаю свій дім" (YouTube/alyona alyona)

Alyona Alyona – украинский рэп-феномен, исполнительница из провинциального городка, которая совсем недавно представила новое творение - клип "Відчиняй", выпустила новый клип.

Композицию под названием "Залишаю свій дім" она уже опубликовала на своем канале в Youtube. На этот раз в клипе речь идет о семейных ценностях и отчем доме.

В самом начале клипа она показала своих родителей в домашней обстановке - на кухне.

Скріншот: видео "Залишаю свій дім" (YouTube/alyona alyona)

"Это мои отец и мама. Я пригласила их принять участие в своем клипе, потому что я буду прощаться с этим городом. И первое место, с которым мне следует попрощаться, это родительский дом. Но это дом, куда я буду всегда возвращаться", - прокомментировала Alyona Alyona.

Весь клип исполнительница проиллюстрировала кадрами долгой дороги, и в самом конце она оказалась в самом сердце Киева — на улице Крещатик.

В комментариях фаны новой звезды украинского хип-хопа предположили, что девушка такой концепцией клипа хотела сказать, что ее наконец-то заметили и оценили в столице, в которую ей предстоит перехать.

Скриншот: хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

"Рвань", "Просто услада для ушей!!! Не сбавляй оборотов наваливай!!! Спасибо тебе!!!", "Какая же ты талантливая!", "Ты взрываешь мозг и покоряешь сердца! Какой же огонь!!!!!!!", - написали поклонники на ее страничке в соцсетях.

Скриншот: комментарии к видео "Залишаю свій дім" (YouTube/alyona alyona)

Напомним, ранее мы писали о том, что воспитательница из Киевской области взорвала сеть клипом на песню "Рыбки". В видео исполнительница раскидывается деньгами и ездит на гидроцикле.

Кроме того мы писали, что для одного из светских мероприятий Вера Брежнева выбрала по-настоящему зимний, даже новогодний образ. В объективах фотографов певица позировала в белоснежном платье оригинального кроя и такой же белоснежной шубке.

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