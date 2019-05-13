"Сама не люблю оголення": Наталія Могилевська виправдалася за відверті фото

Наталя Могилевська помітно схудла і щосили підтримує форму - співачка дотримується здорового харчування і активно займається спортом. Навіть на відпочинок в Єгипет вона вирушила в супроводі свого особистого тренера, щоб не порушувати режим. Бажаючи похвалитися досягнутими результатами, артистка опублікувала в Instagram вельми відверті відео і фото, на яких продемонструвала напівоголене тіло і пружні сідниці. Однак подібні кадри викликали неоднозначну реакцію в мережі - багато хто вважали їх занадто пікантними.

У відповідь Наталя виклала ще кілька фото в чорному купальнику з мереживним верхом, на яких вона томно позує на шезлонгу або ж просто стоїть в красивій позі. Знаменитість зізналася, що зовсім не очікувала подібної реакції, адже знімки були не такі вже й відверті.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

За словами Могилевської, вона і сама не любить надмірне оголення. Співачка вибачилася перед всіма, кого її фотографії збентежили або засмутили.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Мої дорогі, я не очікувала такої реакції на фото в майці і в купальнику. Хоча про що ми говоримо, якщо я їду у відпустку з тренером і фотографом, і мені придумали роман з обома. Прошу вибачення у всіх, кого я збентежила цим постом. Я сама не люблю оголення і спекуляцію голим тілом. Якщо це відео виглядає саме так - мені шкода. Чи подобається мені, що останні сто років жінки носять відверті купальники, вчаться в одній школі з хлопцями, а в деяких країнах разом ходять в баню? Чи добре це? Не впевнена. Кожен день сама вирішую, де і в чому мій компроміс спільного життя з суспільними правилами і думкою. PS. Кумедний факт: племена, які живуть разом голяка, використовують тіло для виняткової ніжності і любові. У їх відносинах немає ні жадібності, ні насильства. Тіло не дивує, дивують люди, вчинки, характер. Давайте доведемо жадібний до оголення світ до абсурду. Ще Через 100 років ми будемо ходити остаточно голими, що нарешті приведе нас до щирої любові", - написала виконавиця.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Багато фоловерів Наталії закликали її не звертати уваги на слова недоброзичливців, адже вона чудово виглядає і має право публікувати те, що їй хочеться.

"Наташа, не перестаю захоплюватися вами! Ви поєднуєте в собі розум, професіоналізм, зовнішню і внутрішню красу! Браво"

"Що за люди такі паскудные, дуже шкода, що лізуть куди не треба, псують вам Наталочко настрій, ви красуня, і фото у вас чудові і на них ви ШИКАРНАЯяяяяя"

"Наталя, просто в нас такий народ...кожен думає в міру своєї розбещеності...А Ви красиві і абсолютно нова!!!! Так тримати"

"Мені у Вас сподобалося, що немає нічого штучного, а тіло, як результат роботи над собою. Приємно не тільки дивитися фотографії, а й читати ваші мудрі пости"

"Не звертай на нік уваги, ви просто вогонь, і попа у вас вогонь. Вони вам заздрять да"

"Ніжна, Чарівна, Приваблива, Красива Наталі"

"Мені сподобалося відео. Дуже ніжне, чуле. Чудовий настрій натхнення, легкості умиротворення!"

"Фото чудові! Зі смаком! І Жінка-Клас!!!"

"Сама, сама. Обожнюю Вас!!! Розумниця, Лялечка, Шикарна Жінка з гарною фігурою!!"

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська поділилася фото в купальнику, засвітивши стрункі форми на відпочинку, і віддалася філософським роздумам.

Зазначимо, що Наталя Могилевська без косметики показала, з ким полетіла у відпустку.