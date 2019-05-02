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Наталя Могилевська без макіяжу засвітилася на відпочинку в компанії чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2019 - 17:27
Наталя Могилевська без макіяжу засвітилася на відпочинку в компанії чоловіка
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка відправилася на травневі свята в теплі краї

Популярна співачка Наталя Могилевська, як і багато її колег і українських селебрітіз, вирішила провести травневі свята в теплих краях. Вона попередила шанувальників, що, незважаючи на релакс і наявність спокус навколо, має намір займатися спортом і дотримуватися правильного харчування навіть далеко від дому. Співачка вирішила поділиться в Instagram з підписниками планами на час відпустки в Єгипті, куди вона вирушила відпочивати, зупинившись у фешенебельному готелі.

Артистка опублікувала знімок на фоні літака і заявила, що направляється в приголомшливе місце. На фото вона відображена в зручному та комфортному ансамблі: чорна вільна футболка з великим написом, розстебнуте пальто, джинсові шорти і шкіряні чоботи на стійких підборах.

Пізніше зірка поділилася кадрами, зробленими безпосередньо на курорті, де Наталя проведе найближчі дні, займаючись йогою, медитуючи і дотримуючись дієти. Правда, в теплі краї артистка приїхала не одна, а в компанії чоловіка. Ним виявився хореограф Ігор Яременко, з яким зірка відточує свою танцювальну майстерність. Вона зізналася, що вирішила не переривати заняття навіть у відпустці.

Наталя Могилевська без макіяжу засвітилася на відпочинку в компанії чоловіка

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ігор і Наталія відображені під час екскурсії по території готелю, де вони зупинилися. Співачка показала обличчя без макіяжу, а сам кадр вийшов ніби випадковим.

"План на травневі такий: йога, дієта, медитація, а ввечері монтаж концерту "Весна". Нас приймають по-царськи! Готель гарний як справжній палац! Ps. Ви не помилилися. Це Ігор Яременко. Ми наші заняття не перериваємо навіть у відпустці. Восени знову тур", - зізналася співачка.

Наталя Могилевська без макіяжу засвітилася на відпочинку в компанії чоловіка

Фото: Наталя Могилевська та Ігор Яременко (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники пораділи за Наталю і побажали їй продуктивного відпочинку, а також попутно залишили компліменти.

"Супер, відмінного відпочинку", "Справжня!", "Найкрасивіша дівчина України!" "Класного відпочинку", "Наталочко, ти супер! Так тримати", "Наталі, ви класно виглядаєте, як свіжа травнева троянда", "Наталія! Ви Молодець!", "Наташа, яка дієта, Ви і так добре виглядаєте!" - запевнили співачку коментатори.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська розвеселила кумедним фото в прозорій фатиновой спідниці.

До речі, Наталя Могилевська показала селфі без макіяжу, зроблене під час подорожі до Індії.

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