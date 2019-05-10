Спокуслива Наталя Могилевська оголила сідниці в чуттєвому відео

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вразила шанувальників прекрасним зовнішнім виглядом

Наталя Могилевська не перестає радувати шанувальників своїми перевтіленнями. Співачка є для них джерелом натхнення і мотивації – навіть на відпочинку в Єгипті, куди артистка прилетіла зі своїм тренером, вона посилено займається спортом і дотримується принципів здорового харчування. Результати докладених зусиль можна оцінити на пікантному відео, яке Наталія розмістила в Instagram.

На спокусливих кадрах чуттєва зірка в білизні демонструє оголені підтягнуті сідниці, плавно рухаючись в такт музиці. На задньому фоні можна розглянути ідеальні декорації – морські пейзажі і пальми, але шанувальники не змогли відірвати очей від фігури Наталі.

Крім того, у підписі до відео знаменитість поділилася мотивуючими роздумами про те, що змінитися можна в будь-якому віці, головне – щире бажання і готовність докладати зусилля.

"Я змогла схуднути і народитися заново тільки після того, як пробачила свої недосконалості. Полюбила всі свої таланти, з вдячністю до Всесвіту, який мене ними обдарувала. Легко сказати. Але які інструменти? Як саме цього досягти? В будь-якому віці можна виглядати чудово, головне - бажання і праця", - зазначила вона.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Звабливий ролик буквально приголомшив шанувальників співачки. Вони тут же поспішили запевнити артистку, що вона виглядає приголомшливо і пообіцяли на неї рівнятися.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Куди там попі як у Кім? Це дуже красиво і сексуально", "Яка Ви неймовірно жіночна і красива дівчина", "Ви чудово виглядаєте!", "Наталя, браво! Шикарна фігура!", "З кожним днем все красивіше і красивіше. Відео просто отрута!", "Наталія, Ви - приклад для наслідування! Чудово виглядаєте!", "Наташа, як сексуально виглядаєш! Надихаєш!" - зізнавалися фолловери.

Раніше Наталія Могилевська поділилася фото в купальнику, засвітивши стрункі форми на відпочинку, і віддалася філософським роздумам.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська без косметики показала, з ким полетіла у відпустку.