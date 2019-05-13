"Сама не люблю обнаженку": Наталья Могилевская оправдалась за откровенные фото

Певица призналась, что не ожидала такой бурной реакции
Наталья Могилевская заметно похудела и изо всех сил поддерживает форму - певица придерживается здорового питания и активно занимается спортом. Даже на отдых в Египет она отправилась в сопровождении своего личного тренера, чтобы не нарушать режим. Желая похвастаться достигнутыми результатами, артистка опубликовала в Instagram весьма откровенные видео и фото, на которых продемонстрировала полуобнаженное тело и упругие ягодицы. Однако подобные кадры вызвали неоднозначную реакцию в сети - многие посчитали их слишком пикантными.
В ответ Наталья выложила еще несколько фото в черном купальнике с кружевным верхом, на которых она томно позирует на шезлонге или же просто стоит в красивой позе. Знаменитость призналась, что совершенно не ожидала подобной реакции, ведь снимки были не такие уж и откровенные.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
По словам Могилевской, она и сама не любит чрезмерное обнажение. Певица извинилась перед всеми, кого ее фотографии смутили или расстроили.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Мои дорогие, я не предполагала такой реакции на фото в майке и в купальнике. Хотя о чем мы говорим, если я еду в отпуск с тренером и фотографом, и мне придумали роман с обоими. Прошу прощения у всех, кого я смутила этим постом. Я сама не люблю обнаженку и спекуляцию голым телом. Если это видео выглядит именно так - мне жаль. Нравится ли мне, что последние сто лет женщины носят откровенные купальники, учатся в одной школе с парнями, а в некоторых странах вместе ходят в баню? Хорошо ли это? Не уверена. Каждый день сама решаю, где и в чем мой компромис совместной жизни с общественными правилами и мнением. PS. Забавный факт: племена, которые живут вместе голышом, используют тело для исключительной нежности и любви. В их отношениях нет ни жадности, ни насилия. Тело не удивляет, удивляет человек, поступки, характер. Давайте доведем жадный до обнажения мир до абсурда. Через еще 100 лет мы будем ходить окончательно голыми, что наконец приведет нас к истинной любви", - написала исполнительница.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Многие фолловеры Натальи призвали ее не обращать внимания на слова недоброжелателей, ведь она замечательно выглядит и имеет право публиковать то, что ей хочется.
Напомним, ранее Наталья Могилевская поделилась фото в купальнике, засветив стройные формы на отдыхе, и предалась философским размышлениям.
Отметим, что Наталья Могилевская без косметики показала, с кем улетела в отпуск.