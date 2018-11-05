ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Русалка": Тіна Кароль у сукні кольору морської хвилі викликала "бурю" захоплених емоцій

Lite » Зірки 05.11.2018 - 13:38
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль відзначили, що їй личить будь-який колір

"Русалка", "богиня" і просто "розкішна жінка" — Тіна Кароль з'явилася перед своїми фанами у відвертій сукні дуже привабливого кольору, в черговий раз викликавши цілу хвилю захоплених коментарів.

Так, на публікованому в мережі instagram знімку 33-річна співачка позує у літньому платті кольору аквамарин, що декороване романтичними складками, воланами. При цьому оригінальний фасон сукні вигідно підкреслює розкішні груди Кароль... Волосся зібране в недбалі локони, а макіяж виконаний в стриманих тонах з акцентом на очі.

На тлі — піщаний пляж і кущі троянд. Все в цілому надає фото літньої романтики і безтурботності.

Тіна Кароль

Чарівна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На тему: В топі і міні: Тіна Кароль виклала чуттєвий ролик.

Цікаво, що Тіна запропонувала своїм шанувальникам самостійно визначитися, якого ж кольору її плаття.

"Зелене або аквамарин?" — уточнює Кароль.

Підписники української виконавиці поспішили залишити свої відповіді, а також схвальні відгуки з приводу її нового стильного образу.

"Ти все одно прекрасна і не важливо який колір", — зазначає alxndra_mllr.

"Яка різниця, якого кольору плаття? Головне те, як ти виглядаєш в ньому! Тіна Кароль у будь-якому плаття ідеальна!" — соглаашется ilona_3r07.

"Легкий смарагд", — пропонує свій варіант ksenka318.

"Нереально красивий колір! Аквамарин", — пише _nastysha_music_

"Кольору умиротворення і спокою", — відповідає ira_palchynskaja.

"У нас на вулиці зима, а у тебе все ще літо", — пише mytinakarol.

Кароль

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше LITE писав, що Кароль стала музичним продюсером престижної премії.

Також цікаво: "Порцелянова лялька": Тіна Кароль захопила образом Білої королеви.

Тіна Кароль: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся