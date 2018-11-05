"Русалка": Тіна Кароль у сукні кольору морської хвилі викликала "бурю" захоплених емоцій

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль відзначили, що їй личить будь-який колір

"Русалка", "богиня" і просто "розкішна жінка" — Тіна Кароль з'явилася перед своїми фанами у відвертій сукні дуже привабливого кольору, в черговий раз викликавши цілу хвилю захоплених коментарів.

Так, на публікованому в мережі instagram знімку 33-річна співачка позує у літньому платті кольору аквамарин, що декороване романтичними складками, воланами. При цьому оригінальний фасон сукні вигідно підкреслює розкішні груди Кароль... Волосся зібране в недбалі локони, а макіяж виконаний в стриманих тонах з акцентом на очі.

На тлі — піщаний пляж і кущі троянд. Все в цілому надає фото літньої романтики і безтурботності.

Чарівна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

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Цікаво, що Тіна запропонувала своїм шанувальникам самостійно визначитися, якого ж кольору її плаття.

"Зелене або аквамарин?" — уточнює Кароль.

Підписники української виконавиці поспішили залишити свої відповіді, а також схвальні відгуки з приводу її нового стильного образу.

"Ти все одно прекрасна і не важливо який колір", — зазначає alxndra_mllr.

"Яка різниця, якого кольору плаття? Головне те, як ти виглядаєш в ньому! Тіна Кароль у будь-якому плаття ідеальна!" — соглаашется ilona_3r07.

"Легкий смарагд", — пропонує свій варіант ksenka318.

"Нереально красивий колір! Аквамарин", — пише _nastysha_music_

"Кольору умиротворення і спокою", — відповідає ira_palchynskaja.

"У нас на вулиці зима, а у тебе все ще літо", — пише mytinakarol.

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше LITE писав, що Кароль стала музичним продюсером престижної премії.

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