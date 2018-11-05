"Русалка": Тина Кароль в платье цвета морской волны вызвала "бурю" восторженных эмоций

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Кароль отметили, что ей к лицу любой цвет

"Русалка", "богиня" и просто "роскошная женщина" — Тина Кароль предстала перед своими фанами в облегающем платье очень притягательного цвета, в очередной раз вызвав целую волну восторженных комментариев.

Так, на опубликованном в сети instagram снимке 33-летняя певица позирует в летнем платье цвета аквамарин, декорированное романтичными складками и воланами. При этом оригинальный фасон платья выгодно подчеркивает роскошную грудь Кароль… Волосы собраны в небрежные локоны, а макияж выполнен в сдержанных тонах с акцентом на глаза.

На фоне — песчаный пляж и кусты роз. Все в целом придает фото летней романтики и беззаботности.

Обворожительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

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Интересно, что Тина предложила своим поклонникам самостоятельно определиться, какого же цвета ее платье.

"Зеленое или аквамарин?" — уточняет Кароль.

Подписчики украинской исполнительницы поспешили оставить свои ответы, а также восторженные отзывы по поводу ее нового стильного образа.

"Ты все равно прекрасна и не важно какой цвет", — отмечает alxndra_mllr.

"Какая разница, какого цвета платье? Главное то, как ты выглядишь в нем! Тина Кароль в любом платье идеальна!" — соглаашется ilona_3r07.

"Легкий изумруд", — предлагает свой вариант ksenka318.

"Нереально красивий колір! Аквамарін", — пишет _nastysha_music_

"Цвета умиротворения и покоя", — отвечает ira_palchynskaja.

"У нас на улице зима, а у тебя все еще лето", — пишет mytinakarol.

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее LITE писал, что Кароль стала музыкальным продюсером престижной премии.

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