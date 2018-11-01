"Фарфоровая кукла": Тина Кароль восхитила образом Белой королевы

Певица для Хэллоуина выбрала костюм героини из сказки "Алиса в стране чудес"
Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно снялась для звездного календаря, показала, какой образ выбрала на Хэллоуин 2018. Снимок в костюме артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Для тематической вечреинки звезда выбрала костюм Белой королевы из сказки "Алиса в стране чудес", повторив образ актрисы Энн Хэтэуэй из одноименного фильма.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Свой наряд Тина шила специально на заказ, а потом выступила в этом образе на вечеринке в Киеве. Тина исполнила свои хиты "Перечекати", "Сдаться ты всегда успеешь", "Твої гріхи" и многие другие. Видео появилось на фан-страничке певицы в Instagram.
Подписчики Кароль пришли в восторг от подобного наряда любимицы, назвав ее в комментариях "фарфоровой куклой" и "королевой моего сердца".
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа.
Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына в британской школе. Интересно, что мальчик уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.
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