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"Фарфоровая кукла": Тина Кароль восхитила образом Белой королевы

Lite » Звезды 01.11.2018 - 12:04
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица для Хэллоуина выбрала костюм героини из сказки "Алиса в стране чудес"

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно снялась для звездного календаря, показала, какой образ выбрала на Хэллоуин 2018. Снимок в костюме артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Для тематической вечреинки звезда выбрала костюм Белой королевы из сказки "Алиса в стране чудес", повторив образ актрисы Энн Хэтэуэй из одноименного фильма.

&quot;Фарфоровая кукла&quot;: Тина Кароль восхитила образом Белой королевы

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Свой наряд Тина шила специально на заказ, а потом выступила в этом образе на вечеринке в Киеве. Тина исполнила свои хиты "Перечекати", "Сдаться ты всегда успеешь", "Твої гріхи" и многие другие. Видео появилось на фан-страничке певицы в Instagram.

Подписчики Кароль пришли в восторг от подобного наряда любимицы, назвав ее в комментариях "фарфоровой куклой" и "королевой моего сердца".

&quot;Фарфоровая кукла&quot;: Тина Кароль восхитила образом Белой королевы

&quot;Фарфоровая кукла&quot;: Тина Кароль восхитила образом Белой королевы

&quot;Фарфоровая кукла&quot;: Тина Кароль восхитила образом Белой королевы

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа. 

Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына в британской школе. Интересно, что мальчик уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

Тина Кароль: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

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