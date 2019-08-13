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Рожева мрія: Леся Нікітюк пройшлася по унікальному озеру "кавунового фрешу"


Нікітюк продовжує відкривати унікальні місця України

Леся Нікітюк вже кілька днів захоплює свою багатотисячну армію шанувальників красою Херсонського краю. Зазначимо, що українська телеведуча з головою пішла в зйомки нового проекту, тематика якого присвячена подорожам по Україні. Називається нова програма "LeМаршрутка". Відомо, що знімальна група їздить по пам'ятках нашої країни на маршрутці! І хоча деталей проекту поки що відомо мало. Зате Нікітюк із задоволенням показує шанувальникам всі деталі своєї насиченої поїздки. Так, Леся знімає десятки фото і коротеньких відео, якими ділиться в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці. А нещодавно Леся показала чергову чудову пам'ятку.

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Так, у своєму instagram-блозі Леся показала шанувальникам серію фото з унікального місця Херсонської області. Телеведуча побувала в так званому Лемурійському озері. Вода в ньому дуже сильно насичена солями. Крім того, вода Лемурійського озера збагачена різними мінералами, кислотами, вуглеводами, азотистими речовинами, солями, переважно хлористого магнію і калію йодистого натрію, бромистого магнію. Тому вона і рожева.

Нікітюк позує в красивому озері по щиколотку. При цьому на телеведучій бачимо вже знайомий наряд - чорні велосипедки в блискітках, короткий зелено-рожевий топ на одне плече, а також зелена накидка.

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

“Озеро кавунового фрешу. Як думаєте що це??" - підписала фото Нікітюк, обрщаясь також до шанувальників.

Проте підписники Лесі дуже швидко вгадали це місце.

  • “Лемурийское озеро,от соли окрасилось в розовый” 
  • “Розове озеро на Арабатській стрілці, я там також була” 
  • “Це рожеве озеро, в Чаплинському р-нi” 
  • “У нас в Кривому Розі навіть калюжи такого кольору))” 

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, до цього Нікітюк вже постила фото в такому ж образі. Тоді ведуча тільки прибула до Херсона. І зробила дуже символічне фото - сидячи на горі арбузов.

При цьому нове фото Леся підписала грайливо: "Знайди дыньки на фото".

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк повеселила фото, яке повинна зробити кожна "теличка". У телеведучої відмінне почуття гумору.

А ще раніше Нікітюк потішила "дивним" фото в Кам'янець-Подільському. Тоді українська ведуча позувала у загороді з вівцями

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