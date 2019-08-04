Відверта Леся Нікітюк у зухвалому образі поміркувала на інтимну тему

Телеведуча поділилася міркуваннями про любов і вірність
Лесі Нікітюк нудьгувати не доводиться. Телеведуча не встигла закінчити зйомки одного проекту, як тут же приступила до другого. Шанувальники теледіви щасливі, адже вона знову повернулася до роботи над тревел-шоу, про яке мріяла цілих три роки. Програма отримала оригінальну назва "LeМаршрутка". Тепер Леді Ле зі знімальною групою мандрує по рідній Україні по містечках і містах та публікує кадри в цікавих локаціях та ділиться враженнями від поїздок у властивій їй манері гуморний. Так, у новому пості на instagram-сторінці вона торкнулася теми любові і вірності, поговоривши про полігамність і многамність.
Цього разу Леді Ле разом з творчою командою прибула в Кам'янець-Подільський. Леся позує в досить оригінальній локації – загоні для овець. На ведучій - яскрава квітчаста куртка з "леопардовими" вставками, спідниця з анімалістичним принтом і кросівки яскравого кислотного кольору. Волосся теледіви зібрано в акуратний хвіст, образ завершує природний макіяж.
Під знімком Леся вирішили поговорити на досить інтимну тему – про вірність і осособливості кохання.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Всі живі організми поділяються на два види: полігамні (це ті, які сплять з усіма підряд) та моногомні (які сплять тільки з одним партнером). І тільки людина застрягла десь посередині. Може любити одного, а спати з усіма підряд. Напишіть в коментах, хто ви?" - поцікавилася вона.
Шанувальники жваво підхопили пікантну тему і почали ділитися своїми міркуваннями, залишаючи компліменти Леді Ле. Крім того, вони оцінили оригінальну локацію і в який раз віддали належне почуттю гумору Лесі.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала ефектну фотосесію для глянцю.
Раніше Леся Нікітюк засвітила апетитні пружні сідниці у відвертому бікіні.