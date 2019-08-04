Відверта Леся Нікітюк у зухвалому образі поміркувала на інтимну тему

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча поділилася міркуваннями про любов і вірність

Лесі Нікітюк нудьгувати не доводиться. Телеведуча не встигла закінчити зйомки одного проекту, як тут же приступила до другого. Шанувальники теледіви щасливі, адже вона знову повернулася до роботи над тревел-шоу, про яке мріяла цілих три роки. Програма отримала оригінальну назва "LeМаршрутка". Тепер Леді Ле зі знімальною групою мандрує по рідній Україні по містечках і містах та публікує кадри в цікавих локаціях та ділиться враженнями від поїздок у властивій їй манері гуморний. Так, у новому пості на instagram-сторінці вона торкнулася теми любові і вірності, поговоривши про полігамність і многамність.

Цього разу Леді Ле разом з творчою командою прибула в Кам'янець-Подільський. Леся позує в досить оригінальній локації – загоні для овець. На ведучій - яскрава квітчаста куртка з "леопардовими" вставками, спідниця з анімалістичним принтом і кросівки яскравого кислотного кольору. Волосся теледіви зібрано в акуратний хвіст, образ завершує природний макіяж.

Під знімком Леся вирішили поговорити на досить інтимну тему – про вірність і осособливості кохання.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Всі живі організми поділяються на два види: полігамні (це ті, які сплять з усіма підряд) та моногомні (які сплять тільки з одним партнером). І тільки людина застрягла десь посередині. Може любити одного, а спати з усіма підряд. Напишіть в коментах, хто ви?" - поцікавилася вона.

Шанувальники жваво підхопили пікантну тему і почали ділитися своїми міркуваннями, залишаючи компліменти Леді Ле. Крім того, вони оцінили оригінальну локацію і в який раз віддали належне почуттю гумору Лесі.

Круто вигдлядаєте!

Леся-супер! Підпис прям як завжди в тему фото

Гарні слова

Лесічка, ви приколістка, супер

Дуже цікаві думки під таким фото

Красуня! Мені ближче моногамність

Сумніваюся, що хтось буде відповідати чесно, всі будуть ідеалізувати свою моногамність, бо полігамні просто будуть мовчати про свій вибір

Влучно сказано

Леся, люблю Ваш гумор

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала ефектну фотосесію для глянцю.

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