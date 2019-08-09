ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Обов'язкова акція": Леся Нікітюк повеселила фото, яке повинна зробити кожна "теличка"

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.08.2019 - 17:26
"Обов'язкова акція": Леся Нікітюк повеселила фото, яке повинна зробити кожна "теличка"
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Нікітюк із задоволенням підіграли її гумору

Леся Нікітюк не перестає дивувати своїх шанувальників. На цей раз українська телеведуча не тільки новий образ показала, але і повеселила своєю прямотою і невимушеністю.

Так, на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала нове фото, на якому позує в туалеті! І якщо в мережі подібні знімки вже давно вважаються поганим тоном, але Лесю це аніскільки не бентежить!

“Ну фото в туалеті... це обов'язкова акція кожної телички!!! Фоткались???" - підписала знімок Нікітюк, звертаючись також до шанувальників.

При цьому в кадрі телеведуча позує в стильному платті-піджаку чорного кольору, яке оголює одне плече Нікітюк. Сукня декорована масивними золотими ґудзиками. І до речі, наряд довжини міні показує довгі стрункі ніжки своєї власниці. Як зазначила Леся, минулого вечора вона відвідала вечірку в одному зі столичних ресторанів-клубів.

&quot;Обов'язкова акція&quot;: Леся Нікітюк повеселила фото, яке повинна зробити кожна &quot;теличка&quot;

Леся Нікітюк робить "традиційне" фото в туалеті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Нікітюк поспішили прокоментувати її фото і підтримати почуття гумору своєї улюблениці.

  • "Ну, і не тільки теличок!)"
  • "Або я не теличка, або відстала від життя: немає такої фото у мене"
  • “Дуже красивий кадр) побільше б таких цікавих знімків! Удачі в усьому, миру над головою, і побільше яскравих, щасливих моментів у житті))"
  • "Ні, не фоткались ні на унітазі, ні під ним, ні біля дзеркала, ні біля умивальника, ні біля урни, ніяк))"
  • "В туалеті фоткатись самий кайф, ніхто не бачить))"
  • “Мда, ця відповідальна місія саме для "теличок"
  • "Тема попи в туалеті не розкрита))"
  • "Леся, Ви чудові в будь-якому антуражі"

&quot;Обов'язкова акція&quot;: Леся Нікітюк повеселила фото, яке повинна зробити кожна &quot;теличка&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк заворожила красотами України на незвичайному фото. Відзначимо, що на даний момент ведуча активно знімається в новому проекті про подорожі по Україні - "LeМаршрутка". Звичайно ж, телеведуча не пропускає такої можливості, і ділиться з шанувальниками різними фото з поїздки.

А ще раніше Нікітюк вже показувала кумедне фото цього образу. Тільки тоді українська співачка позувала у загороді з вівцями!

"Як коп": Лілія Ребрик здивувала несподіваним образом Німфа! Леся Нікітюк в купальнику опинилася під водоспадом
Новини України Леся Нікітюктелеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся