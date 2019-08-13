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Розовая мечта: Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру "арбузного фреша"


Никитюк продолжает открывать уникальные места Украины

Леся Никитюк уже несколько дней восхищает свою многотысячную армию поклонников красотами Херсонского края. Отметим, что украинская телеведущая  с головой ушла в съемки нового проекта, тематика которого посвящена путешествиям по Украине. Называется новая программа “LeМаршрутка”. Известно, что съемочная группа ездит по достопримечательностям нашей страны на маршрутке! И хотя деталей проекта пока что известно мало. Зато Никитюк с удовольствием показывает поклонникам все детали своей насыщенной поездки. Так, Леся снимает десятки фото и коротеньких видео, которыми делится в разделе сториз на своей instagram-страничке. А недавно Леся показала очередную потрясающую достопримечательность.

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)  

Так, на в своем instagram-блоге Леся показала поклонникам серию фото из уникального места Херсонской области. Телеведущая побывала в так называемом Лемурийском озере. Вода в нем очень сильно насыщена солями. Кроме того, вода Лемурийского озера обогащена различными минералами, кислотами, углеводами, азотистыми веществами, солями, преимущественно хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния. Поэтому она и розовая. 

Никитюк позирует в красивом озере по щиколотку. При этом на телеведущей видим уже знакомый наряд - черные велосипедки в блестках, короткий зелено-розовый топ на одно плечо, а также зеленая накидка. 

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) 

“Озеро арбузного фреша. Як думаєте що це??” - подписала фото Никитюк, обрщаясь также к поклонникам. 

Однако подписчики Лес очень быстро угадали это место. 

  • “Лемурийское озеро,от соли окрасилось в розовый” 
  • “Розове озеро на Арабатській стрілці, я там також була” 
  • “Це рожеве озеро, в Чаплинському р-нi” 
  • “У нас в Кривому Розі навіть калюжи такого кольору))” 

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk 

Кстати, до этого Никитюк уже постила фото в таком же образе. Тогда ведущая только прибыла в Херсон. И сделала очень символичное фото - сидя на горе арбузов. 

При этом новое фото Леся подписала игриво: “Найди дыньки на фото”. 

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) 

Напомним, ранее Леся Никитюк повеселила фото, которое должна сделать каждая "телочка". У телеведущей отличное чувство юмора. 

А еще раньше Никитюк позабавила "странным" фото в Каменец-Подольском. Тогда украинская телеведущая позировала в загоне с овцами

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