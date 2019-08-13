Розовая мечта: Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру "арбузного фреша"

Леся Никитюк уже несколько дней восхищает свою многотысячную армию поклонников красотами Херсонского края. Отметим, что украинская телеведущая с головой ушла в съемки нового проекта, тематика которого посвящена путешествиям по Украине. Называется новая программа “LeМаршрутка”. Известно, что съемочная группа ездит по достопримечательностям нашей страны на маршрутке! И хотя деталей проекта пока что известно мало. Зато Никитюк с удовольствием показывает поклонникам все детали своей насыщенной поездки. Так, Леся снимает десятки фото и коротеньких видео, которыми делится в разделе сториз на своей instagram-страничке. А недавно Леся показала очередную потрясающую достопримечательность.

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Так, на в своем instagram-блоге Леся показала поклонникам серию фото из уникального места Херсонской области. Телеведущая побывала в так называемом Лемурийском озере. Вода в нем очень сильно насыщена солями. Кроме того, вода Лемурийского озера обогащена различными минералами, кислотами, углеводами, азотистыми веществами, солями, преимущественно хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния. Поэтому она и розовая.

Никитюк позирует в красивом озере по щиколотку. При этом на телеведущей видим уже знакомый наряд - черные велосипедки в блестках, короткий зелено-розовый топ на одно плечо, а также зеленая накидка.

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

“Озеро арбузного фреша. Як думаєте що це??” - подписала фото Никитюк, обрщаясь также к поклонникам.

Однако подписчики Лес очень быстро угадали это место.

“Лемурийское озеро,от соли окрасилось в розовый”

“Розове озеро на Арабатській стрілці, я там також була”

“Це рожеве озеро, в Чаплинському р-нi”

“У нас в Кривому Розі навіть калюжи такого кольору))”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, до этого Никитюк уже постила фото в таком же образе. Тогда ведущая только прибыла в Херсон. И сделала очень символичное фото - сидя на горе арбузов.

При этом новое фото Леся подписала игриво: “Найди дыньки на фото”.

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк повеселила фото, которое должна сделать каждая "телочка". У телеведущей отличное чувство юмора.

А еще раньше Никитюк позабавила "странным" фото в Каменец-Подольском. Тогда украинская телеведущая позировала в загоне с овцами