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Розкішна Алессандра Амбросіо спокушає голими грудьми і стрункими ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.07.2019 - 22:31
Розкішна Алессандра Амбросіо спокушає голими грудьми і стрункими ногами
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

38-річна красуня продовжує насолоджуватись відпочинком

Алессандра Амбросіо вирушила на грецький острів Міконос вже давно, але, схоже, не збирається. У всякому разі життєрадісні картинки в її мікроблозі не закінчуються! Вона показала вже, здається, всі речі свого бренду GAL Floripa, які демонструє на тлі мальовничих місць і з допомогою спокусливих поз. І якщо в основному на сторінці супермоделі з'являються переважно жаркі кадри в купальниках, то кілька годин тому супермодель показала фото топлес.

Розкішна Алессандра Амбросіо спокушає голими грудьми і стрункими ногамиРозкішна Алессандра Амбросіо спокушає голими грудьми і стрункими ногамиАлессандра знялася топлес (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра сидить на скелі в один червоних стрінгах, підтягнувши коліна до себе. Таким чином їй вдалося продемонструвати не тільки довгі стрункі ноги, але і пишні груди. На голові у Амбросіо зав'язано рушник, а на руках і шиї красуються численні аксесуари. "Літній вікенд", – написала зірка під фото. По всьому, не встигла гаряча красуня вийти з води, як влаштувала фотосесію. Ніякого макіяжу, тільки природність і її відома чарівність.

Розкішна Алессандра Амбросіо спокушає голими грудьми і стрункими ногамиРозкішна Алессандра Амбросіо спокушає голими грудьми і стрункими ногамиРозкішна Алессандра Амбросіо спокушає голими грудьми і стрункими ногамиАлессандра насолоджуються літом по повній (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Шанувальники 38-річної красуні і колишнього "янгола" Victoria's Secret буквально засипали її захопленнями і словами захвату, називаючи розкішною, чарівною і найгарнішою на світі.

Розкішна Алессандра Амбросіо спокушає голими грудьми і стрункими ногами38-річна модель виглядає просто чарівно (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, хоча на сторінці Алессандри і з'являються фото з подругами і дівчатами "GAL Floripa", як називає їх модель, на канікули знаменита модель вирушила в компанії свого коханого. Італійський бізнесмен Ніколо Одді часто супроводжує свою дівчину в численних робочих поїздках, а вже про відпочинок і говорити не доводиться. "Повне затемнення серця", – якось написала Амбросіо під кадром, де зазначила свого бойфренда.

Розкішна Алессандра Амбросіо спокушає голими грудьми і стрункими ногамиРозкішна Алессандра Амбросіо спокушає голими грудьми і стрункими ногамиКоханий Алессандри часто їздить з нею у відпустку (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Цікаво, що дітей – 10-річну Аню і 7-річного Ноа – вони практично ніколи з собою не беруть. Мабуть, вони в цей час гостюють у батька – бізнесмена Джеймі Мазура, або ж з численними родичами, яких Алессандра любить показувати в сторіз.

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