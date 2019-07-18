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Бездоганна: Алессандра Амбросіо похвалилася тонкою талією і стрункими ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.07.2019 - 22:32
Бездоганна: Алессандра Амбросіо похвалилася тонкою талією і стрункими ногами
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-річна знаменитість відпочиває у Греції

Алессандра Амбросіо продовжує насолоджуватися відпочинком в Греції, а також радувати численних фоловерів спокусливими кадрами. Дівчина приміряла черговий наряд GAL Floripa. В купальнику подібного крою вона ще не з'являлася, так що новинка вибивається із загальної картинки кадрів на її сторінці в Instagram. Злитий купальник GAL Floripa життєрадісного кольору – рожевий відтінок плавно перетікає в блакитний донизу, а також незвичайного дизайну з вирізом на животі вигідно підкреслив сексуальні вигини тіла супермоделі, тонку талію й стрункі ноги. Доповнили її пляжний образ солом'яний капелюшок, прикрашений черепашками, підвіски, браслети і окуляри – все, що робить лук таким літнім і безтурботним.

Бездоганна: Алессандра Амбросіо похвалилася тонкою талією і стрункими ногамиАлессандра похвалилася бездоганним тілом (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На фото Амбросіо лежить на смугастому шезлонгу, насолоджуючись сонцем. Варто зазначити, що колишній "ангел" Victoria's Secret завжди мала бездоганну фігуру, але зараз вона виглядає просто неперевершено. Мабуть, любов творить дива! Втім, не тільки вона. Судячи з фото, харчуванню модель також приділяє багато уваги. На знімку Алессандра показала частину свого відпускного раціону, а саме – фрукти і ягоди. На тарілці у дівчини красуються яблука, ананас, ківі, чорниці та черешня. "Tutti Frutti... Який ваш улюблений?", – написала вона.

Бездоганна: Алессандра Амбросіо похвалилася тонкою талією і стрункими ногамиМодель круглий рік постить відверті знімки (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Шанувальники почали бурхливо обговорювати і перераховувати свої улюблені фрукти. А також засипати її компліментами, найпопулярніші з яких "ідеальна", "богиня", "гаряча красуня"...

Бездоганна: Алессандра Амбросіо похвалилася тонкою талією і стрункими ногамиАлессандра обожнює придумувати дизайн своїх купальників сама (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, Алессандра не раз розповідала, що за бездоганну фігуру їй довелося поборотися. Під час вагітності вона набрала цілих 27 кілограмів. Скинути їх потрібно було в рекордні терміни – зобов'язував контракт. І вона впоралася!

Бездоганна: Алессандра Амбросіо похвалилася тонкою талією і стрункими ногамиСлабкості вона собі дозволяє теж (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Все завдяки дієтолога, який розписав її харчування. На сніданок вона вживала яєчню і тости з цільнозернового хліба. Через деякий час потому вона могла дозволити собі якийсь фрукт. На обід дівчина вживала овочі з нежирним м'ясом або суп. На перекус були горіхи. А ввечері намагалася їсти мінімум. Рибу з овочами або якийсь овочевий салат з морепродуктів. Свою роль зіграла і активність дівчини. Вона обожнює плавати, бігати, кататися на роликах, а також жити не може без спортзалу і пілатесу.

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