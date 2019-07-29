ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Роскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногами

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.07.2019 - 22:31
Роскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногами
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

38-летняя красавица продолжает наслаждаться отдыхом

Алессандра Амбросио отправилась на греческий остров Миконос уже давно, но, похоже, обратно не собирается. Во всяком случае жизнерадостные картинки в ее микроблоге не заканчиваются! Она показала уже, кажется, все вещи своего бренда GAL Floripa, которые демонстрирует на фоне живописных мест и с помощью соблазнительных поз. И если в основном на странице супермодели появляются преимущественно жаркие кадры в купальниках, то несколько часов назад супермодель показала фото топлес.

Роскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногамиРоскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногамиАлессандра снялась топлес (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

Алессандра сидит на скале в один красных стрингах, подтянув колени к себе. Таким образом ей удалось продемонстрировать не только длинные стройные ноги, но и пышную грудь. На голове у Амбросио завязано полотенце, а на руках и шее красуются многочисленные аксессуары. "Летний викенд", – написала звезда под фото. По всей видимости, не успела горячая красотка выйти из воды, как устроила фотосессию. Никакого макияжа, только естественность и природное очарование.

Роскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногамиРоскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногамиРоскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногамиАлессандра наслаждается летом по полной (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

Поклонники 38-летней красотки и бывшего "ангела" Victoria’s Secret буквально засыпали ее восторгами и словами восхищения, называя роскошной, обворожительной и самой красивой на свете.

Роскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногами38-летняя модель выглядит просто обворожительно (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

К слову, хотя на странице Алессандры и появляются фото с подругами и девушками "GAL Floripa", как называет их модель, на каникулы знаменитая модель отправилась в компании своего возлюбленного. Итальянский бизнесмен Николо Одди часто сопровождает свою девушку в многочисленных рабочих поездках, а уж об отдыхе и говорить не приходится. "Полное затмение сердца", – как-то написала Амбросио под кадром, где отметила своего бойфренда.

Роскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногамиРоскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногамиВозлюбленный Алессандры часто ездит с ней в отпуск (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

Интересно, что детей – 10-летнюю Аню и 7-летнего Ноа – они практически никогда с собой не берут. По всей видимости, они в это время гостят у отца – бизнесмена Джейми Мазура, или же с многочисленными родственниками, которых Алессандра любит показывать в сториз.

Знойная красотка: Ева Лонгория показала стильный образ и идеальную фигуру Кто эта милашка? Джиджи Хадид растрогала поклонников архивным снимком
Новости Украины модельмодакрасота
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь