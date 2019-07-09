В обіймах коханого: Алессандра Амбросіо демонструє палкі почуття і спокусливу фігуру

Алессандра Амбросіо (фото: www.instagram.com/alessandraambrosio/)

Супермодель показала масу пікантних знімків

Алессандра Амбросіо почала зустрічатися з бізнесменом Ніколо Одді ще в минулому році. Деякий час пара приховувала свої стосунки, а потім заявила про свою любов всьому світу. Втім, робити це Алессандра воліє регулярно. Не проходить і тижня, щоб в її Instagram-акаунті не з'явився черговий зворушливий пост, де вона зізнається в любові бойфренду. Кілька годин тому знаменита красуня показала кадри з їх спільного відпочинку. Пара вирушила на Ібіцу. З розкішного готелю Hacienda Na Xamena Алессандра встигла викласти масу мальовничих фото. В останньому пості Алессандра і Ніколо роблять селфи на тлі синього моря та скель, обнімаючись і цілуючись. Такі романтичні кадри вона супроводила словами пісні Боба Марлі: "Тому що я отримав твою любов. Любов, солодку любов, дорогий".

Алессандра Амбросіо в обіймах коханого (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Втім, ніжну атмосферу Алессандра поспішила розбавити "гарячими" деталями. На Амбросіо, як завжди, надітий максимально відвертий наряд. Дівчина позує в яскраво-червоному купальнику з масою переплетень, який максимально підкреслив її знамениті форми. Свою фігуру вона показала зі всіх ракурсів, відвівши для цього спеціальний пост. "Добрий ранок з раю", – залишила вона радісний підпис. Доповнюють її літній лук намисто і сережки з черепашками. Макіяж вона вирішила не робити, давши шкірі відпочити, а волосся залишила розпущеним.

Супермодель на райському відпочинку (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Варто відзначити, що виглядає колишній ангел Victoria's Secret так, немов і зараз готова пройтися по подіуму знаменитої білизняної марки. За словами Алессандри, виглядати так неймовірно їй допомагають прості правила, які давно увійшли в неї у звичку. Наприклад, їжа у неї завжди проста і максимально корисна. Ранок вона полюбляє починати з авокадо, яєчні і соку. Будь-яку складну страву вона злюбки проміняє на салати і свіжу рибу.

Бездоганна зовнішність моделі – результат її способу життя (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Другий пункт – багато руху і спорту. І дня не проходить у неї без пляжних ігор, бігу, плавання, розтяжки і йоги. Причому Алессандра не любить займатися одна, вона обожнює компанію. Що стосується шкіри 38-річної знаменитості, вона любить антивікові сироватки з вітамінами, а також ніколи не забуває про SPF-фільтри.