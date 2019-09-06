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Спортивна крихітка: Леся Нікітюк підкорює фігурою в екстремально облягаючому комбінезоні

Lite » Мода 06.09.2019 - 11:26
Спортивна крихітка: Леся Нікітюк підкорює фігурою в екстремально облягаючому комбінезоні
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк вирішила показати шанувальниками деталі стильного образу

Леся Нікітюк не перестає дивувати шанувальників своїми яскравими образами. Відзначимо, що зовсім нещодавно українська співачка повернулася з відпочинку у Туреччині. До речі, на відпочинок Леся вирушила всією сім'єю - з батьками, племінниками і т. д. Набравшись сил, Нікітюк повернулася в Україну, де відразу ж приступила до зйомок нового проекту - передача про подорожі "LeМаршрутка". На даний момент Леся з командою програми знаходиться в Маріуполі.

Звичайно ж, для зйомок нового випуску Нікітюк і новий образ підібрала. Так, телеведуча вибрала дуже трендовим луком цього созона.

На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча опублікувала парочку фото. На Лесі - комбінезон максимально тілесного відтінку, прикрашений різними написами і логотипами. Також образ довершує міні-спідниця з пітоновим принтом. Нагадаємо, що анімалістичний принт - тренд 2019 року. На ніжках - чорні черевики.

При цьому на одному з фото Нікітюк позує тільки в одному комбінезоні, який екстремально облягає фігуру. Складно не відзначити, що у телеведучої дійсно дуже струнка спортивна фігура.

Спортивна крихітка: Леся Нікітюк підкорює фігурою в екстремально облягаючому комбінезоні

Спортивна крихітка: Леся Нікітюк підкорює фігурою в екстремально облягаючому комбінезоні

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також вже традиційно для себе, Нікітюк опублікувала дуже коротке відео - "This is my look of the day" ("Це мій образ дня"). Відео Леся записала в ліфті, знімаючи своє відображення в дзеркалі.

Нагадаємо, раніше фігуриста Леся Нікітюк підкорила сімейним кадром. Фото було зроблено під час відпочинку в Одесі. При цьому в кадрі з Лесею позує також і її тато. Забавно, що чоловік позує боком.

А до цього Нікітюк викликала фурор в мережі фото в "голому" купальнику. Ведуча приміряла трендовий білосніжний купальник на зав'язках.

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