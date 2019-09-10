"Ще й шиєш?" Леся Нікітюк похвалилася стильною обновкою

Свій образ Нікітюк доповнила сумочкою з дерева
Леся Нікітюк думками все ще на відпочинку в Туреччині. Нагадаємо, що буквально тиждень тому українська телеведуча повернулася назад в Україну - на зйомки нових проектів. А відпочивала Леся в курортному місті Бодрум разом зі своїми рідними. До речі, саме під час відпочинку Нікітюк показала рідкісне фото з батьком, який разом з донькою позував на пляжі на забавному фото.
При цьому Нікітюк продовжує викладати нові фото з відпочинку.А також хвалитися стильними образами.
Так, на своїй сторінці в мережі instagram Нікітюк показала новий кадр з Туреччини. На знімку ведуча позує в літньому міні-платті насиченого салатового відтінку. Сукня пошита на запах, з об'ємними рукавами. Як зазначила сама Леся, наряд був пошитий спеціально для неї.
Свій яскравий літній образ Нікітюк доповнила оригінальною сумкою з дерева. Також вона доповнила свій образ золотими прикрасами. А ось волосся розпущене.
“Як пройшло ваше літо??? Куди літали? У мене 3 проекту та Бодрум. Dress by #самашила", - пише Нікітюк.
Стильна Леся Нікітюк в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Звичайно ж, шанувальники Лесі поспішили прокоментувати її нове фото і образ:
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в "зміїному" міні вирушила на завод. Телеведуча відвідала Маріуполь з новою програмою про подорожі по Україні.