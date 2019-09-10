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"Ще й шиєш?" Леся Нікітюк похвалилася стильною обновкою

Lite » Мода 10.09.2019 - 12:31
"Ще й шиєш?" Леся Нікітюк похвалилася стильною обновкою
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Свій образ Нікітюк доповнила сумочкою з дерева

Леся Нікітюк думками все ще на відпочинку в Туреччині. Нагадаємо, що буквально тиждень тому українська телеведуча повернулася назад в Україну - на зйомки нових проектів. А відпочивала Леся в курортному місті Бодрум разом зі своїми рідними. До речі, саме під час відпочинку Нікітюк показала рідкісне фото з батьком, який разом з донькою позував на пляжі на забавному фото.

При цьому Нікітюк продовжує викладати нові фото з відпочинку.А також хвалитися стильними образами.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Нікітюк показала новий кадр з Туреччини. На знімку ведуча позує в літньому міні-платті насиченого салатового відтінку. Сукня пошита на запах, з об'ємними рукавами. Як зазначила сама Леся, наряд був пошитий спеціально для неї.

Свій яскравий літній образ Нікітюк доповнила оригінальною сумкою з дерева. Також вона доповнила свій образ золотими прикрасами. А ось волосся розпущене.

“Як пройшло ваше літо??? Куди літали? У мене 3 проекту та Бодрум. Dress by #самашила", - пише Нікітюк.

&quot;Ще й шиєш?&quot; Леся Нікітюк похвалилася стильною обновкою

Стильна Леся Нікітюк в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звичайно ж, шанувальники Лесі поспішили прокоментувати її нове фото і образ:

  • "Нереально красива"
  • "Обожнюю тебе, ти мій кумир"
  • “Лесюня, Ви найкраща, неповторна. Залишайтеся собою! І просто щастя Вам!"
  • "Боже мій, ти ще й шиєш!!"
  • “Сукня неймовірне! Ми з чоловіком влітку літали в Німеччину"
  • “Класне фото, Леся!) Я думаю, що куди б ми не літали, після "Орла і Решки" тебе складно здивувати)"
  • "Колір сукні, як з грядочки: соковито й свіжо"
  • “Леся, прикольне плаття! Колір отпад"

&quot;Ще й шиєш?&quot; Леся Нікітюк похвалилася стильною обновкою

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в "зміїному" міні вирушила на завод. Телеведуча відвідала Маріуполь з новою програмою про подорожі по Україні.

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