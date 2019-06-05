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Жінка-вамп: Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою в червоному костюмі

Lite » Мода 05.06.2019 - 18:29
Жінка-вамп: Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою в червоному костюмі
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

54-річна супермодель виступила з промовою

Сінді Кроуфорд любить дивувати розкішними виходами. Так, її міні-блог – справжня знахідка для тих, хто хоче регулярно отримувати порцію стильного натхнення. Днями вона ще раз продемонструвала свій бездоганний смак. Для виступу на WWD Beauty Summit вона прийшла в незвичайному образі. Класичний костюм яскраво-червоного відтінку – жакет з оборками на рукавах і укорочені брюки – ідеально гармоніював з її ефектною зовнішністю, перетворивши її на жінку-вамп. До того ж він підкреслив стрункість супермоделі і її нев'янучий зовнішній вигляд. Лук розбавили золотисті босоніжки на високому каблуці і маленький клатч. Укладання з легкою хвилею і яскравий макіяж – останній штрих.

Жінка-вамп: Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою в червоному костюміСінді Кроуфорд підкорила мережу новим стильним виходом (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Сінді Кроуфорд розповідає про різницю між її Instagram і її дочки – Кайі Гербер, а також про те, чому Кайя не дозволила їй стати її фолловером", – заінтригували на офіційній сторінці WWD Beauty Summit.

Жінка-вамп: Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою в червоному костюміСупермодель не втомлюється дивувати стильними луками (фото:instagram.com/cindycrawford)

Але шанувальників схвилював навіть більше розкішний зовнішній вигляд і вбрання знаменитостей. Пост, де Сінді продемонструвала свій наряд в повний зріст, притулившись до стіни і дивлячись вдалину, зібрав рекордну кількість лайків та безліч коментарів:

  • Дивовижна жінка
  • Ідеальна
  • Як виділитися з натовпу!
  • Прекрасний вихід, Сінді
  • Приголомшливо!
  • Приголомшлива
  • Просто супер!
  • Просто королева
  • Так прекрасна
  • Ну, ти, звичайно, чудово виглядаєш, про, тому що ти це ти!
  • Цей колір, просто чудовий
  • Ви дивовижна людина і прекрасне натхнення. Спасибі

Жінка-вамп: Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою в червоному костюміСінді Кроуфорд і її чоловік (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, нещодавно 54-річна супермодель відзначала важливу подію – 21 рік з дня, коли вони одружилися з Ренді Гербером. В честь цієї дати щасливі подружжя поділилися зворушливими постами на своїх сторінках в Instagram. Архівні знімки з молодості супермоделі і її чоловіка буквально підірвали мережу.

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