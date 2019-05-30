Вічно закохані: Сінді Кроуфорд і її чоловік зворушливо привітали один одного з річницею весілля

Сінді Кроуфорд зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель і її чоловік відзначають 21 рік з дня весілля

Сінді Кроуфорд вийшла заміж за колишнього манекенника, а тепер бізнесмена Ренді Гербера в 1998-му році. Цей другий шлюб для супермоделі, до цього вона 4 роки була дружиною відомого голлівудського актора Річарда Гіра. Але саме тут вона знайшла справжнє щастя. В інтерв'ю вона не раз зізнавалася, що не представляє своє життя без чоловіка. А сьогодні, коли пара відзначає 21 рік з дня весілля, знаменита красуня вирішила ще раз висловити любов і визнання чоловіку з допомогою соцмереж.

Сінді і Ренді відзначають 21 рік з дня весілля (фото: instagram.com/cindycrawford; instagram.com/randegerber)

В честь такої події на своїй сторінці в Instagram вона поділилася архівним романтичним знімком з весілля – закохані і щасливі, вони обнімаються і цілуються у весільному танці. Під фото вона залишила емоційний підпис: «Рада відсвяткувати цей день 21 рік тому! З річницею @randegerber. Не можу уявити цю подорож ні з ким іншим. Я люблю тебе!». У свою чергу Ренді також опублікував не менш романтичний знімок з сімейного архіву – пара обіймається на тлі моря, і написав: «Я не просто обрав найкрасивішу дівчину в світі, я вибрав дівчину, яка зробила мій світ гарнішим. З ювілеєм, мій Ангел!».

Мережа тут же вибухнула численними коментарями та привітаннями:

21 рік, не віриться! Щасливої річниці вам!

Вітаємо від усієї душі!

Вітаю обох!

Ви найкрасивіша пара в світі! Бажаю вам обом самого кращого, вітаю!

Боже, це прекрасно

Який секрет такої довгої любові?

Прекрасна пара, удачі вам!

Загубилася в любові

Як же це чудово!

Яка мила пара

Щасливою річниці! Споріднені душі знайшли одна одну

Ви благословенні Небесами

Яке чудове привітання, Сінді

Які зворушливі слова, ви обидва ангели!

Сінді з дітьми (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, діти Сінді і Ренді – Преслі і Кайя – перейняли від знаменитих батьків яскраву зовнішність і амбітність. Обидва вони пішли по стопах своїх знаменитих батьків і стали моделями. І вже досягли чималих успіхів на цьому терені.