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У ритмі танцю: Ані Лорак з дочкою позували на камеру в стильних вбраннях

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.03.2019 - 14:03
У ритмі танцю: Ані Лорак з дочкою позували на камеру в стильних вбраннях
Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

Маленька Софія захопила користувачів мережі запальним танцем

Українська співачка Ані Лорак, яка днями заінтригувала філософською думкою і зіграла в шахи, захопила шанувальників чарівним відео зі своєю донькою Софією. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ролик, зроблений під час їх з малятком спільної фотосесії.

Кароліна (справжнє ім'я співачки) і семирічна Соник, як її люблячи називають в родині, позують перед камерою в стильних вбраннях. Дівчинка то ніжно притискається до мами, то танцює разом з нею. Мама і дочка явно відмінно проводять час, веселяться і приймають ефектні пози. Одним фото з цієї зйомки Лорак раніше ділилася в мережі, інші ж її шанувальники з нетерпінням чекають.

"Життя у ритмі танцю!" - підписала яскраве відео знаменитість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Відео: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

Підписники дякують Ані за дозу позитиву, а також відзначають, що Софія - дуже гарна дівчинка і артистичністю явно пішла в маму.

"Ви такіііі красиві, неможливо насмотретьсядве подружки прям. Піду переглядати 100 раз, спасибі Соня диво, заряджає позитивом";

"Які ж ви гарні, дівчатка! Так тримати, молодці";

"Нічого собі, як Сонечка запалює просто приголомшливо. Кароліночка, як Сонечка схожа на Вас... Дуже гарна дівчинка а енергія...вся в маму!";

"Нове покоління підростає!";

"Краса в красі супер супер ))) Не видосик, а прямо зоровий десерт Спасибі, смачно!!! )))))))";

"Які ж ви гарні. Сонечка нереально артистична, ваші гени, це відразу видно! Думаю, у неї попереду яскраве артистичне майбутнє!";

"Соня - маленька зірочка";

"Королева мама і дочка принцеса";

"Кароліночка, ви незрівнянні з Сонечкою. Два сонечка: искритесь, цветете, світіть. Наші любимочки, нехай все ваше життя проходить в ритмі щастя і любові";

"Які ви красиві, донька скоро маму наздожене", - не можуть стримати розчулення фолловери Лорак.

У ритмі танцю: Ані Лорак з дочкою позували на камеру в стильних вбраннях

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше Ані Лорак у строкатому вбранні блиснула стрункими ніжками. У мережі її навіть назвали жар-птицею.

Ми також повідомляли, що Ані Лорак зачарувала мережу стильним фото з дочкою.

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