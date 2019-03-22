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Життя – гра: Ані Лорак заінтригувала філософською думкою і зіграла в шахи

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.03.2019 - 17:35
Життя – гра: Ані Лорак заінтригувала філософською думкою і зіграла в шахи
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані також показала нове фото в елегантній відвертій сукні

Ані Лорак любить час від часу підкинути своїм прихильникам їжу для розуму. На своїй instagram-сторінці виконавиця постить не тільки фото з нескінченних глянцевих фотосесій, масштабних концертів або інтерв'ю, але також ділиться філософськими думками. Один з останніх постів співачки якраз відноситься до категорії "розумних".

Звичайно ж, Ані Лорак супроводила пост стильним фото, на якому позує в об'ємній білосніжній блузці зав'язаній на животі. Лорак зосереджено дивиться в камеру. При цьому перед співачкою на столику бачимо шахову дошку з дерев'яними фігурами.

"Життя схоже на гру! Результат гри залежить від низки прийнятих рішень. Шахи або шашки?" - запитує Ані у своїх підписників.

Ані Лорак

Ані Лорак потішила шанувальників новою розумною думкою (фото: instagram.com/anilorak)

Природно, шанувальники скандальної співачки поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:

  • Видно, що фігури поставлені абияк))
  • Я б навіть сказала, що життя схоже на нескінченні змагання.
  • Красунечка, талант і розумничка наша Кароліночка-любимо Вас!
  • Шахи... так люблю ваші слова! Ви завжди говорите це так щиро і з душею. Мотивуєте нереально! А ви як завжди чудові, Улюблена Діва!
  • Ти сама перетворила життя в гру. Ще багато чоловіків буде на шляху, але батька дочки серед них не буде ніколи.
  • Зірочка!
  • Спасибі вам, за те що ви саме така людина! Приклад для мене!
  • Граєш в гру, а програєш життя, не те, не інше.
  • Коралева Шахів!
  • Не хочеться ніякої гри, хочеться просто жити!

Також відзначимо, що в розділі сторіз Ані Лорак також опублікувала нове фото з недавньої фотосесії, на якому позує в елегантній оксамитовій сукні червоного кольору, з відкритими плечима і оригінальним декором.

Стильна Ані Лорак

Стильна Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше Ані Лорак у строкатому вбранні блиснула стрункими ніжками. У мережі її навіть назвали жар-птицею.

Також ми писали про те, що раніше Ані Лорак показала, як порушує свою строгу дієту.

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