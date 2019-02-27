"Солодкі дівчинки": Ані Лорак зачарувала мережу стильним фото з дочкою

Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка зворушила шанувальників душевним кадром з 9-річною Софією

Ані Лорак, яка показала фото з вірним чотирилапим другом, заявивши про його відданість, викликала захоплення в мережі зворушливим спільним фото з підрослими дочкою Софією. Знімок зіркової мами і її улюбленої дівчинки з'явився в Instagram зірки.

Кароліна в строгому класичному темно-синьому піджаку тримає за руку Софійку, яка притискається до мами. На дівчинці джинси з вышикою у вигляді квітів, піджак, схожий на той, що надітий на співачці, і біла футболка з написами.

Артистка та її донька посміхаються, ніби зовсім не помічаючи камер, а сам знімок випромінює ніжність і трепет, які відразу кинулася в очі шанувальників артистки.

Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)

Ані не стала підписувати кадр, обмежившись смайлом у вигляді сердечка. До речі, під фото відзначився і російський співак, а також друг зірки, Сергій Лазарєв, знімки з яким підігрівають чутки про роман співачки та її колеги. Він також залишив смайл сердечком, чим ще більше розпалив фанів.

Захоплені шанувальники почали навперебій писати компліменти Кароліні і Софії, відзначаючи, що вони обидві неймовірно стильні і красиві.

"Мамина дочка!", "Які красуні", "Фото просто супер!", "Мило, стиляги", "Які ви гарненькі", "Чарівні дівчата", "Милі, солодкі дівчинки... Будьте щасливі! Завжди посміхайтеся... Дочка твоя ... Це щастя!", "Лялечки, красуні!" - стверджували захоплені фани.

Нагадаємо, що заради свого масштабного шоу "Діва" Ані Лорак перевтілилася в легендарних жінок всіх часів, поставши перед шанувальниками в різних образах.

Відео: РБК-Україна