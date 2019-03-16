Жар-птиця: Ані Лорак у строкатому вбранні блиснула стрункими ніжками

Фото: Ані Лорак (feme.ua)

Зірка закликала цінувати кожну мить у житті

Ані Лорак, яка раніше схвилювала шанувальників фото в облягаючому боді, показала новий знімок з концерту в строкатому вбранні, який витончено підкреслив її струнку фігуру. Кадр співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram і супроводила життєстверджуючим зверненням до фанатів.

Зірка зазначила, що в житті людини кожен момент є безценным, і необхідно цінувати кожну мить.

"Кращі моменти життя не в майбутньому. Вони відбуваються прямо зараз! Не пропустіть їх!" - написала Лорак.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Зірка також опублікувала відео зі свого концерту "Діва" в Новокузнецьку (РФ). На одному з роликів показано, як Ані переспівала відомий хіт Вітні Х'юстон.

Відео: instagram.com/anilorak

Відео: instagram.com/anilorak

Шанувальники Ані Лорак захоплюються її образом і виступом на концерті та обсипають її гарячими компліментами. Деякі також жартівливо коментують слова зірки про різні життєві моменти:

"Не знаю, у мене зараз болить голова і забитий ніс і тиск аж очі вилазять, дуже найкращі моменти";

"Очей не відвести, як красиво. Чи то ангел, чи то Діва! Красуня";

"Красива богиня";

"Шикарне фото! Ви така добра, щира, ваша любов до сцени і шанувальників відчувається навіть через екран телефону";

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Браво за хороші слова і послання нам, людям! Спасибі!"

"Шаленої краси людина, молодець. Із задоволенням сходила на концерт, ні, спектакль, інакше не можна назвати. До тремтіння, до усмішки, до захвату! Дуже гідно, дуже. Всім рекомендую!"

Як повідомлялося раніше, нещодавно Ані Лорак здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі.

Також ми писали про те, що раніше Ані Лорак показала, як порушує свою строгу дієту.