Дивовижні красуні: Подкопаєва і Осадча блиснули стильними образами на дні народження Гордона

Лілія Подкопаєва та Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

На святкуванні 52-річчя Гордона зібралося чимало публічних особистостей

Лілія Подкопаєва та Катя Осадча стали одними із зіркових гостей вечірки з нагоди дня народження відомого українського журналіста і телеведучого Дмитра Гордона. Зазначимо, що 21 жовтня Дмитру виповнилося 52 роки. День народження Гордона також відвідала програма "Світське життя" з її незмінною ведучою Катею Осадчою, яка раніше показала "королівське фото" з Горбуновим. Як зазвичай, телеведуча поспілкувалася з гостями вечора, а також зробила з ними серію фото.

Як звичайно, особливої уваги заслуговують яскраві образи гостей. Так, Катя Осадча блищала перед камерами в облягаючій вечірній сукні темно-синього відтінку. Плаття з розрізом трохи вище коліна рясно декороване блискучими паєтками. Образ телеведучої доповнюють срібні човники на шпильці, а також масивний синій обруч. Волосся зібране в акуратну вечірню зачіску.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Спортсменка Лілія Подкопаєва підібрала більш діловий, але не позбавлений елегантності образ. Українська гімнастка прийшла на свято в чорному брючному костюмі з жакетом-баскою. Брюки трохи вкорочені, що додає образу грайливості. На ніжках - закриті туфлі. Із ксессуарів - чорна сумка. Волосся злегка завите в локони і розпущене, а от акцент в макіяжі зроблений на червоні губи.

Лілія Подкопаєва та Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Також серед гостей дня народження Гордона були помічені: Михайло Саакашвілі, Євген Комаровський, Надія Савченко. Ну і звичайно ж, Дмитро Гордон.

Дмитро Гордон з дружиною - Олеся Бацман (фото: instagram.com/svitsketv)

Михайло Саакашвілі (фото: instagram.com/svitsketv)

Євген Комаровський та Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Надія Савченко (фото: instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото з коханим. Спортсменка поділилася рідкісним фото з цивільним чоловіком Ігорем Дубинським. Нагадаємо, що 19 вересня 2019 року Лілія народила другу дочку, ім'я дівчинки поки не розголошується.