Кохання в повітрі: Осадча та Горбунов розчулили "королівським" фото

Юрій Горбунов та Катя Осадча в елегантних вбраннях показали чуттєве фото
Катя Осадча та Юрій Горбунов порадували шанувальників черговим ніжним знімком зіркової пари. Українські телеведучі сфотограировались на сходах в елегантних вбраннях в обнімку. Чуттєвий знімок опубліковано в Instagram ведучої "Світського життя".
Горбунов в темному піджаку і брюках, в білій сорочці та з метеликом зворушливо обіймає за руки Осадчу в ніжному костюмі з квітковим принтом. Подружжя на кадрі просто випромінюють любов і щастя.
Катя Осадча та Юрій Горбунов (Фото: instagram.com/kosadcha)
"Кохання витає в повітрі! З Юрієм Горбуновим зручно фотографуватися на сходах", - підписала Катя фото.
У мережі коментатори купають Осадчу та Горбунова в компліментах та називають найкрасивішою і наймилішою зоряної подружньою парою, а також королем і королевою.
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Як повідомлялося раніше, нещодавно Катя Осадча продемонструвала нескінченні ноги та розкішне декольте в шикарному вбранні.