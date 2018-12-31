Регіна Тодоренко показала кумедне фото з сином і батьками

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Мама співачки 31 грудня святкує день народження

Відома українська телеведуча, обличчя декількох сезонів тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка нещодавно показала фігуру після пологів, порадувала шанувальників рідкісним знімком з новонародженим сином. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Регіна відображена на вулиці разом зі своїми батьками, які везуть коляску з малюком. Як виявилося, у артистки 31 грудня подвійне свято - її мама святкує день народження.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"31 грудня - найголовніше свято в році!!! День народження моєї МАААААА @irina_todorenko. ЯК СИЛЬНО Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ, МА! Ти у мене сама весела, смішна, мудра, добра і найкрутіша бабуся у всій Всесвіту!

Будь ласка, будь здорова і слухайся мене!" - забавно і зворушливо привітала маму Тодоренко.

Шанувальники ведучої приєдналися до привітань і бажають її мамі безліч всього хорошого, а також вітають всю сім'ю Регіни з Новим роком.

"З днем народження вашу маму, бажаю їй удачі , щастя і здоров'я", "Кохання і щастя вам, а малюкові тільки здоров'я!", "Регіна на маму схожа. здоров'я мамі", "Вся сім'я взборе.. НОВИЙ РІК сімейний свято.. Щастя вам і благополуччя Регіна...", "Вітаємо! Ось, виявляється, в кого ти така весела, Регінка - в маму!!! Щастя вам і всіх благ!!!", "З новим роком вас і всіх членів вашої родини!", "Вітаю з наступаючим новим роком та різдвом христовим!!! І вітаю з малюком і тебе!!!", "Вітаю з Народженням Синочка і Новим роком!! У нас теж в цьому році донечка Регіна народилася)) так здорово бути повноцінною сім'єю і відзначати НГ всім разом", - діляться фоловери в коментарях

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зворушливо подякувала Топалову за сина. Дівчина щиро і зворушливо зазначила головні досягнення, які стали реальними завдяки сильній підтримці з боку фанатів і чоловіка.

Ми також писали про те, що Влад Топалов зворушив до сліз піснею про Регіну Тодоренко і сина. Кадри з ними увійшли в кліп на композицію.

Раніше Влад Топалов продемонстрував веселе сімейне відео з авто, на якому разом з Регіною Тодоренко співає пісню для малюка.

Відео: РБК-Україна