"Вселенная нежности": Топалов растрогал до слез песней о Тодоренко и сыне (видео)

Влад Топалов посвятил песню Регине Тодоренко и новорожденному сыну

Популярна телеведущая Регина Тодоренко и ее муж, певец Влад Топалов, наконец, показали и рассказали всю правду о рождении сна и поделились эксклюзивными видео из семейного архива. Ролики вошли в новый клип артиста и счастливого папы на песню "Орел или решка", которую он представил на своем YouTube-канале.

В Instagram Регина и Влад анонсировали милое видео и подчеркнули, что делятся с фанами самым сокровенным.

"Ребята, дорогие наши, мы благодарим вас за терпение и уважение к нашему самому прекрасному событию в мире. Большинство из вас привыкли, что все артисты сразу выставляют напоказ свою личную жизнь. Мы с Владиславом Михайловичем мыслим немного по-другому и очень трепетно относимся к тому, что происходит между нами. Поэтому лишний раз боимся громко кричать о своей любви. Уверена, многие, особенно те, кто уже стал родителями, поймут нас правильно", - обратилась Регина Тодоренко к подписчикам.

"5-го декабря свершилось большое чудо - в нашу жизнь пришел новый человек. К этому событию мой муж написал для меня песню. Благодарю тебя, любимый Влад Топалов ! Как только я ее услышала , сразу же взялась за создание клипа! Чтобы много не писать, пусть за нас скажет наша песня и маленькая, но уже такая грандиозная история", - написала молодая мама в Instagram.

В свою очередь, гордый отец и муж Влад также анонсировал в своем аккаунте рождение новой композиции-посвящения жене и сну.

"Наконец, я с радостью делюсь с вами своим самым сокровенным. Что же еще я мог подарить жене на рождение сына? Да! Мне кажется, песня - это самое честное и настоящее. Я это делал от души, от всего сердца. Я не думал, станет она хитом или нет. Не думал, понравится вам или нет. Я просто хотел выразить всю ту вселенную эмоций, нежности и радости, которая была и есть у меня в душе. Выразить музыкой и словами! Все то, что случилось за последнее время! Тем, кто терпел и спокойно ждал - спасибо! Тем, кто не терпел и терзал нас вопросами : "Ну, где? Ну, когда?" Вот, вы дождались! В клипе мы рассказали вам нашу маленькую историю, которую еще никто не видел и не знает. Теперь вы знаете нас больше и ближе. Прошу это ценить и уважать нашу жизнь и желание иногда оставаться в тени и не выставлять всё напоказ. Мы вас любим и благодарим!" - отметил исполнитель.

Под клипом в сети подписчики стали поздравлять пару и делится своим мнением от умденного. Их тронула тепетная и нежная история любви и душевный клип, котрый многих растрогал до слез.

"Очень душевно! Семейного счастья вам, вы классные! И терпения! Ребенок - это огромное счастье и большой труд", "Даже слезы на глазах. Очень романтично﻿", "Слезы счастья! Дай вам Бог всего самого хорошего! Очень рада за вас! Огромного счастья!﻿", "Самое трогательное и теплое видео! А песня.... Песня просто потрясающая. Счастья вам с Региной и здоровья малышу", - не смогли сдержать восторга комментаторы.

Скриншоты комментариев (канал Влада Топпалова на YouTube)

Ранее Регина Тодоренко рассказала, кто ей помагает с сыном, а также показала совместную прогулку.

В свою очередь, Влад Топалов продемонстрировал веселое семейное видео из авто, на котором вместе с Региной Тодоренко поет песню для малыша.

Кроме того, Тодоренко оставила трогательное новогоднее послание для поклонников с наилучшими пожеланиями.

Видео: РБК-Украина