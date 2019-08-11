"Дівчата – красуні": Регіна Тодоренко замилувала кадром з одеськими подружками

Регіна приїхала погостювати в рідну Одесу
У розпал курортного сезону популярна телеведуча Регіна Тодоренко вирішила навідатися в рідну Одесу разом з сином. Варто відзначити, що малюк Майкл подорожує з мамою мало не з народження і переліт в Україну для сім'ї не доставив складнощів. У домашній обстановці Регіна насолодилася маминим куховарством і знайшла час для посиденьок зі шкільними подругами.
У підписі до фото телеведуча зізналася, що їх міцна дружба триває ось уже 25 років і доповнила, що у дорослих подруг інші теми розмови, ніж раніше:
Фото: Регіна Тодоренко з подругами (instagram.com/reginatodorenko)
"Раніше ми обговорювали міні-спідниці, помади і хлопців, тепер підгузки, присипки і чоловіків. Що далі?) Люблю вас, мої @apfel_inka , @aritrofimova , @anya_babi4eva. Пи.Си.: стає трохи страшно, коли усвідомлюєш, що наша дружба триває близько 25 років," - так вона описала кадр в Instagram.
Фото: Регіна Тодоренко з подругами (instagram.com/reginatodorenko)
Підписники не втрималися і з гумором висловили свої версії подальшого розвитку подій:
До речі, Регіна Тодоренко нещодавно порадувала своїх шанувальників, вперше показавши обличчя сина Майкла. На відвертість їй довелося піти через спільні зйомки у рекламі.
Крім того, Регіна Тодоренко не приховує, що працюючій мамі материнство дається не легко, про що вона зізналася своїм підписникам.
А ще, нещодавне весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова залишило ще пару нерозкритих таємниць.