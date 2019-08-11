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"Дівчата – красуні": Регіна Тодоренко замилувала кадром з одеськими подружками

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.08.2019 - 11:44
"Дівчата – красуні": Регіна Тодоренко замилувала кадром з одеськими подружками
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна приїхала погостювати в рідну Одесу

 У розпал курортного сезону популярна телеведуча Регіна Тодоренко вирішила навідатися в рідну Одесу разом з сином. Варто відзначити, що малюк Майкл подорожує з мамою мало не з народження і переліт в Україну для сім'ї не доставив складнощів. У домашній обстановці Регіна насолодилася маминим куховарством і знайшла час для посиденьок зі шкільними подругами.

У підписі до фото телеведуча зізналася, що їх міцна дружба триває ось уже 25 років і доповнила, що у дорослих подруг інші теми розмови, ніж раніше:

&quot;Дівчата – красуні&quot;: Регіна Тодоренко замилувала кадром з одеськими подружками

Фото: Регіна Тодоренко з подругами (instagram.com/reginatodorenko)

"Раніше ми обговорювали міні-спідниці, помади і хлопців, тепер підгузки, присипки і чоловіків. Що далі?) Люблю вас, мої @apfel_inka , @aritrofimova , @anya_babi4eva. Пи.Си.: стає трохи страшно, коли усвідомлюєш, що наша дружба триває близько 25 років," - так вона описала кадр в Instagram.

&quot;Дівчата – красуні&quot;: Регіна Тодоренко замилувала кадром з одеськими подружкамиФото: Регіна Тодоренко з подругами (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники не втрималися і з гумором висловили свої версії подальшого розвитку подій:

  • Це круто
  • Далі старість, протези і с*чки невістки
  • Або спільні подорожі, коханців та онуків
  • Яка щаслива дружба, нехай триватиме до старості
  • А потім пенсію, валідол і онуків
  • Далі буде дискусії, яка вставна щелепа краще
  • тут гарно вийшли
  • Молодці! Дружба перевіряється роками!
  • Дуже колоритне фото!
  • Дівчинки – красуні
  • Далі: пенсія, онуки і базар
  • Далі будете обговорювати кінську мазь ,пенсію і тих хто носить міні-спідниці, помади і хлопців
  • далі обговорення школи ,системи освіти і тд.
 

 До речі, Регіна Тодоренко нещодавно порадувала своїх шанувальників, вперше показавши обличчя сина Майкла. На відвертість їй довелося піти через спільні зйомки у рекламі.

 Крім того, Регіна Тодоренко не приховує, що працюючій мамі материнство дається не легко, про що вона зізналася своїм підписникам.

А ще, нещодавне весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова залишило ще пару нерозкритих таємниць.

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Новини України Влад ТопаловОдесаРегіна Тодоренко
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